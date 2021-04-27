Ера інформаційних технологій вимагає нових інструментів ведення бізнесу із застосуванням Big Data – величезного обсягу даних, що допомагає компаніям не лише влучно визначати цільову аудиторію, а й навіть передбачати її потреби та будувати ефективну комунікацію з клієнтом. Саме тому популярність сервісів Big Data від Київстар зростає щороку.

Сервіси Big Data – інструмент, який допомагає краще зрозуміти потреби клієнта

Завдяки Big Data український оператор допомагає клієнтам розвивати власний бізнес. Актуальність таких сервісів зумовлена тим, що сьогодні у кожного є мобільний телефон, а за допомогою аналізу великих даних бізнес отримує можливість визначати характеристики потенційного клієнта*. Це допомагає краще визначати свою аудиторію, і, відповідно, створювати для неї найактуальніші пропозиції товарів чи послуг.

Змагання за увагу клієнта не припиняються, і компанії використовують усі інструменти, адже це можливість завоювати частину ринку та масштабуватися. Відтак інструменти Big Data є універсальними та актуальними для всіх компаній, незалежно від форми, напрямку чи розміру.

Які можливості відкриває використання Big Data:

проведення детального аналізу поведінкових характеристик аудиторії;

надання портрету клієнта;

формування найбільш релевантних пропозицій для цільових груп;

вибір оптимізації маркетингової стратегії;

проведення таргетованої і тригерної комунікації з клієнтами за допомогою SMS і Viber-розсилок;

пошук зацікавленої аудиторії у конкретних товарах і послугах на певній території країни, міста або району.

Для досягнення конкретних цілей бізнес може використовувати різні рішення на базі Big Data від Київстар або їхньої комбінації.

*Важливо! Київстар дотримується законів України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних", не передає та не продає персональні дані абонентів. Усі аналітичні моделі з використанням великих даних будуються на основі знеособлених даних.

Комплекс інструментів від Київстар на базі Big Data

Портрет клієнта

За допомогою Big Data можна провести аналіз існуючої клієнтської бази та побудувати портрет свого ідеального клієнта.

Аналітичні моделі Big Data дають змогу з імовірністю до 80% скласти профіль клієнта: його стать, вік, яка у нього модель телефона та операційна система, куди він зазвичай подорожує та інше, – сервіс використовує загалом понад три десятки різних параметрів.

За допомогою портрета клієнта ви зможете розробити ефективну маркетингову стратегію, яка надасть змогу якомога влучніше сегментувати своїх користувачів та розробляти персональні пропозиції для конкретного клієнта. Завдяки Big Data ваш бізнес отримує нові можливості для розвитку:

провести детальний аналіз та сегментацію власної бази клієнтів за певними ознаками;

виявити закономірності в кожному конкретному сегменті та збудувати маркетингову стратегію, націлену на конкретного клієнта;

розробити унікальні торгові пропозиції для кожного сегменту;

визначити нові напрямки для розвитку бізнесу: поліпшити або збільшити асортимент, вдосконалити програму лояльності, розширити мережу.

Проте це лише початок, адже Big Data має значно більший потенціал для різних бізнес-завдань.

Модель Look-alike

Завдяки Big Data ви отримуєте агрегований звіт, у якому відображено аналіз характеристик клієнтської бази, і на підставі цієї інформації можна побудувати модель Look-alike. Саме вона допоможе вам знайти нових клієнтів серед існуючих абонентів Київстар.

Така вибірка потенційних клієнтів дозволить провести рекламну кампанію за допомогою розсилки таргетованих і тригерних повідомлень.

Таргетовані SMS- та Viber-розсилки

Комунікація з клієнтом – важливий момент практично для будь-якого бізнесу. Від неї зазвичай залежить як лояльність, так і можливість залучення нових клієнтів. Тож потрібно, щоб вона була побудована максимально ефективно.

Таргетовані SMS та Viber-розсилки залишаються одним із найпопулярніших інструментів бізнесу для комунікації з цільовим клієнтом. Це допомагає максимально ефективно доносити до адресата інформацію про продукти, послуги, актуальні знижки чи акції.

Тригерні повідомлення

Коли ваш потенційний клієнт перебуває у певній зоні чи локації, іноді достатньо вчасно надісланого повідомлення з актуальними знижками або акціями. Саме так можна спонукати його скористатися вашими послугами чи придбати товар. Тож тригерні повідомлення є дуже корисним інструментом для розвитку бізнесу та збільшення продажів.

Heatmap і геоаналітика

Ці інструменти допомагають проаналізувати переміщення цільової аудиторії на певній території. Для аналізу груп потенційних клієнтів на визначеній території використовують так звані "теплові карти" і геоаналітику.

Ви можете проаналізувати скупчення цільової аудиторії на певній території – міста, району або навіть окремої локації та визначити, де переважно перебувають цільові клієнти протягом дня. Інформація надається у вигляді окремого статистичного звіту і теплових карт, на яких кольором відображено графічні значення. Аналітика формується на основі технічних показників, отриманих завдяки обладнанню мобільного оператора.

Це допомагає вам у пошуку потенційних клієнтів на конкретно визначеній території. У поєднанні з іншими можливостями "теплові карти" і геоаналітика стають потужним інструментом, який надає змогу залучити нових клієнтів, зацікавлених у конкретних товарах і послугах на визначеній території.

Які бізнес-завдання це вирішує?

Знайти зацікавлену аудиторію в конкретних товарах і послугах на певній території країни, міста або району.

Визначити оптимальне місце для нової філії, магазину, кафе та іншої комерційної і некомерційної нерухомості.

Оцінити ефективність наявних торговельних точок/закладів.

Спрогнозувати можливий прибуток і територіальне охоплення об'єкта.

Провести аналіз відвідування закладів конкурентів в конкретній точці.

Розробити ефективну рекламну кампанію для зовнішньої реклами з урахуванням місцевості і особливостей аудиторії.

Визначити пасажиропотік за певними напрямами для розвитку транспортних маршрутів.

Big Data – необхідний крок назустріч успішному бізнесу

Як бачимо, завдяки Big Data бізнес отримує нові можливості для зростання, крім того, Київстар має найбільшу базу абонентів в Україні – майже 25,5 мільйонів користувачів мобільного зв’язку та інтернету.

Аналіз великих масивів даних та застосування належних інструментів є необхідною складовою для розвитку бізнесу у 2021 році. Саме так ви зможете побудувати ефективну стратегію розвитку та маркетингові пропозиції.

Київстар – це вже давно не лише мобільний зв'язок. Компанія пропонує цілий спектр універсальних і сучасних послуг на базі Big Data, які допомагають ефективно будувати свій бізнес. Використовуючи готові рішення Big Data від Київстар ви зможете вивести власний бізнес на новий рівень.