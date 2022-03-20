Як би Росія не кидала нові сили на фронт – ці спроби проваляться, – Арестович

ФСБ у Росії почала шукати винних у проваленій війні проти України. Через це моральний дух окупантів стрімко падає, однак командування продовжує кидати нові сили.

Моральний дух російської армії і без тиску ФСБ – низький

Про це під час брифінгу сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Він заявив, що моральний дух російської армії і без тиску ФСБ – низький і буде ще нижчий.

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Арестович запевнив, що спроби політичного командування Росії кинути нові сили на фронт – проваляться. Він зазначив, що російські резерви – обмежені.

І як би їх політичне командування не кидало нові сили, які обмежені, до речі, на якісь ділянки російсько-українського фронту – ці спроби проваляться,

– сказав радник керівника ОП.

Зауважимо, що станом на ранок 20 березня Росія у війні проти України вже втратила майже 15 тисяч людей.

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