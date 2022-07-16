Понад 60 ліквідованих: як бійці спецпідрозділу Kraken били окупантів у Білогорівці

Спецпідрозділ Kraken показав спецоперацію, під час якої вдалося ліквідувати 60 окупантів, ще 2 узяли в полон. Разом з тим вдалося знищити 5 одиниць російської техніки.

Бійці спецпідрозділу Kraken показали успішний вогневий наліт на Білогорівку.

Важливо Ворог зазнав невдачі під час штурму одразу трьох напрямків: карта бойових дій станом на 16 липня

Зауважимо, що селище Білогорівка перебуває у складі Лисичанської громади Сєверодонецького району Луганської області.

10 липня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ стримують російські війська в районі Білогорівки Луганської області. Також атаки окупантів ускладнені втратами боєприпасів, які на складах знищують українські артилеристи.

Авіацією ворог пробує витиснути ЗСУ з Луганщини

На Луганщині продовжується запекла боротьба Збройних Сил України проти російської армії. Остання усіма зусиллями намагається не дати просунутися нашим захисникам.

Зокрема, для витіснення українських військових ворог активно застосовує авіацію. Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Наші бійці тримають оборону і протидіють спробам росіян створити умови для майбутніх наступальних дій. Втім, під час "оперативної паузи" окупанти не припинили артилерійські та ракетні удари.

Вони намагаються захопити невеликі населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей. Їм це потрібно для того, щоб заблокувати великі міста.

Во гневий наліт на окупантів спецпідрозділом Kraken: дивіться відео