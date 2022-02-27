Як боротися з ворогом: Генштаб поширив порадник для руху опору
Джерело:Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ розповів, як українцям дати опір окупантам. Перш за все, варто дезорієнтувати противника та перешкоджати проходженню ворожої техніки.
У Генштабі ЗСУ кажуть, що прості дії українців мають велике значення в боротьбі з ворогом.
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Основне завдання – знищити або вивести з ладу системи управління противника та роботи його тилу.
Поради для руху опору
Навіть якщо у вас немає зброї, то використовуйте усі можливі методи і способи боротьби:
- демонтуйте або ретельно замалюйте дорожні знаки, назви населених пунктів, щоб заплутати ворога;
- робіть лісові завали для унеможливлення просування ворога;
- будьте креативними, використовуйте інші інженерні спорудження та хитрощі;
- активно використовуйте саморобні запалювальні засоби
- руйнуйте ключові вузли транспортної інфраструктури
- підвищуйте активність у нічний час та сутінки.
"Нехай ворог пожалкує, що сунувся на нашу землю, в як наслідок потрапив у самісіньке пекло. А борщ і вареники хай краще свиням", – додали в Генштабі ЗСУ.
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Текст публікації Генштаб ЗСУ:
Порадник для руху опору. Ваші прості дії мають велике значення в боротьбі з ворогом! Зорієнтуйтесь на основному завданні, а саме: знищенні/виведенні з ладу системи управління противника та роботи його тилу.
Є у вас зброя та патрони чи немає використовуйте усі можливі методи і способи боротьби:
демонтуйте або ретельно замалюйте дорожні знаки, назви населених пунктів, щоб заплутати ворога;
робіть лісові завали для унеможливлення просування ворога;
будьте креативними, використовуйте інші інженерні спорудження та хитрощі;
активно використовуйте саморобні запалювальні засоби
руйнуйте ключові вузли транспортної інфраструктури
підвищуйте активність у нічний час та сутінки.
Нехай ворог пожалкує, що сунувся на нашу землю, в як наслідок потрапив у самісіньке пекло. P.S. “Борщ і вареники хай краще свиням, свинособак на вили!”