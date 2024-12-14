Під Покровськом закрили одну з ділянок найбільшої вугільної шахти України

Компанія "Метінвест" закрила одну з трьох шахт своєї вугільної компанії, яка розташована у селищі Піщане неподалік від Покровська на Донеччині. Роботу вирішили припинити через наближення фронту.

Інші два ключові об'єкти шахти продовжують працювати. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на оголошення компанії.

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"Лінія фронту наближається"

Роботу припинила лише одна з ділянок найбільшої в Україні вугільної шахти. Втім, саме цей майданчик забезпечував близько половини загального обсягу видобутку українського вугілля, яке здійснював "Метінвест".

Причиною ухвалення такого рішення стало погіршення ситуації з безпекою та посилення обстрілів. Тому у компанії вирішили призупинити роботу на шахті, евакуювати основний персонал та членів їхніх сімей.

Зверніть увагу! Евакуація родин працівників "Покровськвугілля" з Покровська почалась у серпні 2024 року. Самі шахтарі працювали вахтовим методом.

Остаточний вплив призупинення роботи на шахті під Покровськом в Піщаному досі оцінюють, тому поки не називають, як закриття шахти вплине на річні результати діяльності групи.

Рішення щодо продовження роботи всіх промислових майданчиків будуть ухвалені з урахуванням умов бойових дій,

– йдеться у повідомленні.

До слова, вугілля, яке видобувають біля Покровська, унікальне і замінити його зможуть лише імпортом. Втрата контролю над шахтою призведе до значного скорочення виробництва сталі в Україні.

До слова, зараз основне завдання росіян на Покровському і Курахівському напрямку – вирівняти лінію фронту.