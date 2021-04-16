"2 рублі Паша візьме, рубль я": як брат Вовка ділив 100 тисяч доларів хабаря в ОАСКу

Уже майже 2 роки увага НАБУ та усієї країни прикута до Окружного адмінсуду міста Києва, зокрема до Павла Вовка. Попри це у цьому суді продаж правосуддя ніколи не зупиняється, і без корупції там взагалі ніяк.

Про черговий приклад торгівлі правосуддям у ОАСКу під проводом Павла Вовка – читайте далі.

До слова Посли G7 підтримали бажання Зеленського розігнати ОАСК

Чому Юрія Донця та Юрія Зонтова затримали

"5 судді, 2 рублі Паша візьме, рубль я" – за даними НАБУ, саме так брат Павла Вовка планував розподілити отриманий хабар. Звісно, що йшлось не про рублі. Але давайте все по черзі.

6 квітня детективи НАБУ затримали двох адвокатів – Юрія Донця та Юрія Зонтова. Їм висунули звинувачення у отриманні 100 тисяч доларів хабаря для судді Окружного адмінсуду Києва за рішення на користь Страхової компанії "Акс кепітал".

Адвокат Донець представляв інтереси Страхової компанії у спорі з податковою. За версією слідства, у січні 2021 року він підбурив керівника компанії Коваленка до хабаря для того, щоб виграти справу.

Спершу йшлось про 120 тисяч доларів. Потім сторгувались до 100 тисяч Коваленко погодився, але перед цим написав заяву у НАБУ та на наступних переговорах вже був із записуючою технікою. Тому усі подальші дії документувались детективами.

З суддями Донець домовлявся не сам, а через особливого посередника – Юрія Зонтова, який мав можливість впливати через свого рідного брата – Павла Вовка. Так, справжнє прізвище голови ОАСКу Зонтов. Він став Вовком після одруження, коли взяв прізвище своєї дружини.



Павло Вовк – суддя ОАСКу / Фото з фейсбук-сторінки судді

Що відомо про брата Вовка

Його старший брат Юрій мав цікаву кар'єру. Був помічником народного депутата від "Партії регіонів" Сергія Васютіна, якого пов'язують з Рінатом Ахметовим. У 2010 році мав довіреність від Віктора Януковича. Співпрацював з юридичною компанією Рада, яку очолює дочка Сергія Ківалова.

Зонтов має зв'язки з судом не лише через брата. Мабуть, він у дуже тісних контактах з іншим суддею Окружного суду Віктором Данилишиним, оскільки видав йому довіреність на розпорядження своїми рахунками та індивідуальним сейфом.

Можемо тільки здогадуватись, для чого Данилишину був доступ до сейфа адвоката, якого підозрюють у підкупі суддів. У справі про хабар він проходить як адвокат, але найцікавішим є його поточне місце роботи.

Виявилось, що він є цілим заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки. У службі це підтвердили та заявили про його відсторонення. Що такі як Зонтов роблять у нашій розвідці окреме питання, але впевненості у безпеці країни з такими кадрами це явно не додає.

До речі, згідно зі законом, не можна поєднувати роботу адвоката зі службою у органах, проте у Зонтова якось вийшло поєднувати. Тепер зрозуміло, звідки у братів Зонтових такі навички конспірації. Але тут вони не допомогли.

До слова Брат судді Вовка поєднував службу в розвідці з адвокатською діяльністю і приховував це, – ЗМІ

Хабарництво в ОАСКу

Повернемось до справи, яка викрила, мабуть, найзаконспірованіший канал хабарництва у Окружному адмінсуді. За даними НАБУ Зонтов погодився допомогти купити необхідне рішення та повідомив, що для цього потрібно, щоб його брат Павло Вовк поговорив з суддею Тетяною Балась, яка розглядала цю справу. Тобто у справі є докази, що питання хабаря вирішувалось саме через голову суду.

Вже через деякий час Донець повідомив Коваленка, що з суддею Балась поговорили і вона погодилась на запропоновані умови.

25 березня Коваленко передав першу частину хабаря 10 тисяч доларів.

5 квітня віддав решту 90 тисяч доларів .

. З них Донець залишив 20 тисяч доларів собі, а 80 тисяч доларів передав Зонтову.

Наступного дня детективи НАБУ затримали обох адвокатів та провели обшуки у Окружному суді, офісах адвокатів та їх помешканнях. Там і знайшли передані їм кошти. А ще документи Вовка, антикваріат, 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

На жаль, не вдалось затримати на гарячому самих суддів. Очевидно заходи конспірації та надзвичайна обережність Вовка таки допомогла. Але виявлених фактів цілком достатньо, щоб зрозуміти, що Вовк і далі сидить на потужних корупційних потоках.

Що ж чекало Донця та брата Вовка після затримання

7 квітня генпрокурорка Венедіктова підписала підозру Донцю та брату Вовка. І вже наступного дня Вищий антикорсуд почав розглядати питання взяття їх під варту. Розгляд був публічним, завдяки чому ми дізнались багато цікавого. Під час обшуку у Зонтова детективи вилучили його айфон та отримали доступ до усього листування, частину якого і зачитали у судовому засіданні. Зокрема про правила розподілу хабаря – "5 судді, 2 рублі Паша візьме, рубль я".

До теми Спільника Юрія Зонтова – брата судді Вовка відправили під варту

Так і вийшло – Донець передав Зонтову 80 тисяч доларів. Очевидно з них 50 тисяч йшло судді, 20 тисяч – Вовку і 10 тисяч – Зонтову. Зважаючи на те, скільки детективи знайшли готівки у схроні Вовка-Зонтова, таких "по 2 рублі" було сотні раз.

Як Вовк переховується від НАБУ

Розповів Зонтов і про те, як Вовк переховується від НАБУ. Виявляється у суді є інші "ходи", через які він спокійно заходить і виходить. До речі, Донець переживав, чи через постійне спостереження за Вовком у них не буде проблем з передачею хабаря. Але Зонтов переконав його, що завдяки заходам конспірації у них все вийде.

Вийшло, але не у них. Детективи НАБУ продемонстрували, що можуть спіймати хабарників навіть при максимальних заходах конспірації.

Розцінки у Верховному суді

Надзвичайно цікавою була ще одне листування у телефоні Зонтова. З неї випливає, що у нього є можливість розв'язати питання у Верховному суді і озвучується тариф.

Мовляв, у них по 320 тисяч зарплати, тому розмір хабаря стартує з 50 тисяч доларів.

Як бачимо, захмарні зарплати для недоброчесних суддів не є гарантією, що вони не будуть брати хабарі. Це лише збільшує їх розмір. До слова, дружина Зонтова працює помічником судді Касаційного адмінсуду. Тому доступ до Верховних суддів у Зонтових справді є.

Цих доказів було цілком достатньо, щоб Вищий антикорсуд визнав підозри обґрунтованими та відправив обох фігурантів під варту на 2 місяці з правом внесення застави. Для Зонтова це 35 мільйонів гривень.

До речі, ця справа не єдиний доказ системної корупції у Окружному суді. На попередніх плівках НАБУ є низка записів, де сам Вовк говорить про необхідність "проспонсорувати" рішення, ділить винагороду за вирішене питання і навіть сварить іншого суддю, що вирішив справу і навіть пару копійок не взяв.

Виходить, що все це продовжується і тепер. Ба більше, у цій справі є розмова, де стверджується, що раніше у ОАСКу за зовсім беззаконні справи не брались, а тепер щось змінилось. І це не дивно, бо минуло вже майже 2 роки після оприлюднення НАБУ однозначних доказів кривосуддя і корупції у Окружному адмінсуді на чолі з Павлом Вовком.

Зверніть увагу У Раді з'явився законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК: що він передбачає

Підозри оголошено 7 суддям, але усі вони продовжують працювати та кривосудити. Їх прямо покриває Вища рада правосуддя, а Офіс Президента продовжує мовчати. Очевидно, що від повної безкарності вони зовсім втратили відчуття міри і вийшли за рамки навіть нашої корумпованої системи.

До речі, у Вищій раді правосуддя зараз лежать 4 дисциплінарні скарги на Вовка за його показові втечі від НАБУ та неявки на виклики до Антикорсуду. Цього достатньо, щоб його звільнити. Їх розглядають 2 членкині ВРП Блажівська та Розваляєва, яких призначив Зеленський. Час на розгляд однієї з них вже сплив, але ВРП відверто тягне, тобто продовжує покривати Вовка. Цікаво, чи цей корупційний скандал зрушить справу з місця.

Судова реформа від Зеленського

Вже 2 роки, як Зеленський пообіцяв справжню судову реформу. Але досі такі "вовки" керують системою, а Окружний адмінсуд Києва нагадує торговий центр з величезним обігом чорного кешу. Тому повна відповідальність за таке вовче кривосуддя лежить саме на Зеленському.

Правда після цієї справи здається вже навіть у президента зрозуміли, що Вовк став занадто токсичним для влади і треба щось з ним робити. По-іншому він не просто доб'є авторитет правосуддя, але й відкусить істотний шматок і так схудлого рейтингу Зеленського.