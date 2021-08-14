Мільйонні заробітки та провали CD Projekt RED: що криється за іграми "Відьмак" та Ciberpank 2077

CD Projekt – відомі на весь світ польські розробники комп'ютерних ігор. Однак під час роботи над компанія "Відьмак – 3: Дике полювання" та Ciberpank 2077 компанію спіткали успіхи, невдачі й навіть судові позови.

Головні сили кинули на створення наступного "Відьмака". Основою забавки мав стати повністю відкритий світ, наповнений численними квестами. Розміри – у 30 разів більші, ніж у попередній частині. Як завжди, велику увагу приділили дрібним деталям.

У першій частині Шалений успіх CD Projekt RED: що пережили розробники культової гри "Відьмак"

"У нас є зовсім небагато часу, щоб переконатися, що волосся нашого головного героя Геральта має чудовий вигляд. Ще один приклад – там буде ведмідь, і велика кількість хутра на ньому ворушитиметься. І тварина буде рухатиметься так природно!", – розповів учасник команди розробників "Відьмака – 3" Балаш Торок.

Реалістичні мешканці

Реліз планували на 2014 рік. Однак наприкінці 2013 року команду розробників охопила паніка. У них був завершений сюжет, розроблений геймплей (тобто набір правил взаємодії гравця та гри), але порожній відкритий світ.

"Нам хотілося, щоб кожен куточок світу було цікаво досліджувати. У селах живуть унікальні мешканці зі розпорядком дня. Хочемо, щоб вони реагували на те, що відбувається навколо. Під час дощу вони йдуть в будинок або шукають укриття. До того ж звертають увагу як на Геральта, так і на тварин і монстрів", – пояснив Філіп Вебер, дизайнер квестів CD Projekt RED.



Розробники намагалися зробити гру реалістичною / Фото CD Projekt RED

На початку 2014 року до роботи над "Відьмаком" долучили й ту команду, яка працювала над Ciberpank 2077, який тимчасового заморозили. Далі приблизно 200 людей наповнювали ігровий світ Відьмака сотнями квестів. Проходження основної сюжетної лінії займає приблизно 50 годин.

"Наприкінці виробництва виявилося, що є забагато діалогів. У кожного бічного квесту може бути лише 250 рядків. Ви можете використати рядок, щоби сказати: "Дякую". Однак можете зробити монолог. Письменники працювали як божевільні, щоби вкластися у ліміт", – поділився головний автор "Відьмака – 3" Марцін Блага.

Музика світу Відьмака

Фанатам полюбилося музичне наповнення "Дикого полювання", в основу якого ліг фольк із середньовічними мотивами. Компанія запросила до співпраці польський гурт Percival.

"Ми використали деякі композиції, які вже існували – сучасні виконання традиційних польських, українських, угорських, латвійських та словацьких народних пісень. Однак більша частина музики – це наш матеріал, який розробили спеціально для гри", – зазначив музичний директор "Відьмака – 3" Марцін Пшибилович.



Гурт Percival грають фольк із середньовічними мотивами / Фото з фейсбук-сторінки Percival

Під час першого запису на музичного директора чекала несподіванка. Він записав ноти, склав електронні таблиці, зібрав усі записки та дізнався про музичні інструменти гурту, техніки виконання.

"Раптом я дізнався, що половина бенду не знає, як читати ноти. Виявилося, що їм, як і мені, подобається імпровізувати. Тож більша частина музики, яку ми створили для "Відьмака – 3", це були джем-сейшени", – сказав Марцін Пшибилович.

Тріумф "Відьмака – 3"

Реліз "Дикого полювання" переносили кілька разів. Остаточно гра потрапила до користувачів у травні 2015 року. До речі, для гри програмісти написали 1 мільйон 400 тисяч рядків коду. Ложку дьогтю додали консольні версії. Вони надто часто "лагали" і це трохи підгірчило тріумф "Відьмака – 3". За перший місяць гра "Відьмак: Дике полювання" розійшлася тиражем 6 мільйонів і принесла розробникам 137 мільйонів доларів, а до 2020 року продали 28 мільйонів копій.



До 2020 року продали 28 мільйонів копій / Фото Getty Images

І це ще не все. Світові геймерські видання, зокрема IGN, GameSpot та Game Informer дали пригодам Геральта максимальну або наближену до максимальної оцінку. На щорічній міжнародній церемонії "Золотий джойстик" творіння польської компанії отримало відзнаку "Найочікуваніша гра року". "Дике полювання" локалізували 15 мовами.

"Назви сіл чи інших географічних об'єктів, імена людей – усе це має сенс. Тож ми не кажемо перекладачам просто скопіювати з англійської. Просимо знайти щось таке у своїй мові, що передаватиме той самий сенс", – розказала старша менеджерка проєктів із локалізації Ейнара Ечаніз.

Популярність в США та Японії

У жовтні 2015 року CD Projekt RED випустила сюжетний додаток до третього "Відьмака" – "Кам'яні серця". У 2016 році з'явилося доповнення "Кров і вино". Згодом для фанів стала доступна карткова відеогра "Гвент: Відьмак", в яку грає Геральт у "Дикому полюванні".

"Найбільша проблема була з головними героями, з якими ви можете грати та від яких можете отримувати картки. Бо, очевидно, що наша історія має вибір і наслідки. Деякі з персонажів можуть помирати. Якщо, наприклад, барон загине, то як ви отримаєте від нього картку? Нам довелося дуже добре обдумати всі ці варіанти", – зазначив головний дизайнер квестів "Відьмака – 3" Матеуш Томашкевич.



Гра про Відьмака здобула популярність у всьому світі / Фото CD Projekt RED

У 2019 році світ сколихнула нова хвиля популярності всесвіту Відьмака. Коли Netflix презентував перший сезон серіалу про мисливця за потворами. Раніше ігрова трилогія була популярною здебільшого серед європейців, але після виходу серіалу ажіотаж вибухнув і в Америці, і в Японії. Виконавець головної ролі в нетфліксівській версії Відьмака Генрі Кавілл зізнався, що фанатіє від того, що зробив CD Projekt RED.

"Я був шанувальником жанру фентезі із юного віку, коли мій тато читав мені. Ще до того як я сам навчився читати. Також я великий геймер і проводив чимало часу за іграми в цьому жанрі. Зокрема, третього "Відьмака" я пройшов двічі", – розповів Генрі Кавілл.

Автор книг про Відьмака не вірив в успіх гри

Кого точно складно назвати фанатом ігор про Відьмака, то це літературного батька фентезійної саги Анджея Сапковського. Письменник зрозумів, що у далекому 1997 році дуже продешевив, продавши права всього за 9,5 тисяч доларів. Які, зважаючи на шалену популярність відеофраншизи, тепер здавалися сміховинними. Сапковський почав привселюдно нарікати.



CD Projekt виплатили Сапковському додаткові гроші / Фото Piotr Kamionka, East News



"Я був дурним, щоб продати усі права. Вони запропонували мені відсоток від свого прибутку. Я сказав: "Ні, прибутку взагалі не буде – дайте мені всі мої гроші прямо зараз! Цілу суму". Це було тупо. Я був досить дурним, щоб залишити все в їхніх руках, бо не вірив у їх успіх. Але хто міг передбачити їх успіх? Я не міг", – сказав Сапковский.

Письменник не соромився називати відеоігри тупим заняттям. Він боїться, що через 20 років усі забудуть, хто є справжнім автором історій про Геральта. Тому у жовтні 2018 року подав позов на CD Projekt за порушення авторських прав. Сапковський вимагав виплати компенсації 16 мільйонів доларів. У 2019 році сторони досягли миру. Студія виплатила Сапковському певну суму, але її розмірів досі не розголошують.

Очікування на Ciberpank 2077

CD Projekt обіцяв потішити фанатів новим проєктом ще у 2013 році. Після виходу 3 частини Відьмака прихильники просто вимагали пришвидшитися із Ciberpank, але чогось виразного розробники сказати не могли. Часто просто відмовчувалися.

Так минуло 5 років. У 2018 році аудиторії показали перший трейлер майбутньої гри. Потім знову була мовчанка. Під час міжнародної виставки відеоігор Electronic Entertainment Expo поляки показали 2 трейлер. Далі на сцену піднявся Кіану Рівз, який виконує роль одного з центральних персонажів – гітариста Джонні Сільверхенда.



Образ Кіану Рівза використали у грі / Фото Getty Images

Події гри розгортаються у вигаданому північноамериканському місті Найт-Сіті, де правлять гігантські могутні корпорації, вуличні банди, насилля та жорстокість. Гра відбувається від першої особи з кодовим іменем V. Стать, зовнішність, голос користувач налаштовує на початку гри. Одним зі спільників V стає бунтар та зірвиголова рокер Джонні Сільверхенд.

"Він має багато енергії, хороше почуття гумору. Часом він темний, часом пристрасний. А ще він трохи наївний, але супердосвідчений у житті. У нього, безумовно, є апетит до життя", – пояснив Кіану Рівз.

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Об'єктом гордості розробників стала синхронізація губ із мовленням персонажів на усіх мовах, якими локалізували гру, а їх було 10. Для цього спеціально розробили технологію від студії Jali Research Incorporated.

"Якщо синхронізація губ правильна, ви не зауважуєте цього. Якщо вирази обличчя збігаються і відповідають дії, ви не звертаєте на це уваги, а фокусуєтеся на грі", – сказав співзасновник Jali Research Incorporated Кріс Лендрю.

Польську компанію чекала катастрофа

На уже згаданій презентації у 2019 році Кіану Рівз назвав фанатам точну дату релізу гри – 16 квітня 2020 року. Стартував передпродаж. За кілька днів Ciberpank 2077 став найбільш продаваною грою глобального сервісу Steam. Цей ажіотаж гостро розкритикував Джон Уокер – редактор британського сайту, присвяченого відеоіграм, Rock Paper Shotgun.



"Ви абсолютні ідіоти! Ця гра не вийде через рік. Вона навіть не готова. І ви заплатили за це гроші! Навіщо? Що з вами не так?...Ні, я не помиляюся. Я з'їм штани, якщо ця гра вийде у квітні наступного року. За найкращого збігу обставин це станеться у вересні, але, найімовірніше, в грудні", – обурився Джон Уокер.



Так виглядає Кіану Рівз у грі / Фото CD Projekt RED

Прихильники CD Projekt RED зацькували Уокера, але редакторові не довелося їсти власні штани. Поляки таки перенесли реліз. Згодом ще раз. І ще раз.

"Це, можливо, найбільш стресовий період в моєму житті. Не знаю, чому, але я не можу впоратися з тиском. Я – тінь самого себе", – сказав співзасновник CD Projekt Марцін Івінський.

Ще до презентації віртуальної антиутопії CD Projekt завоювала звання лідера серед ігрових компаній на Старому континенті. Її вартість перетнула позначку у 8 мільярдів доларів. Далі польську студію чекала катастрофа. Передчуття Івінські не були безпідставними. 10 грудня 2020 року світ побачив Ciberpank 2077.

Версії гри для поточного покоління консолей PlayStation – 4 та Xbox One були жахливими. Гра зависала. Складно було водити героя та стріляти. Текстури і геометрія не провантажувалися. На моніторах з'являлися недолугі розмиті фігури.

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Користувачі, які грали Ciberpank 2077 на ПК, нарікали на недосконалу бойову систему та відкритий світ, який слугує декорацією. Розлючені гравці скаржилися на шалено велику кількість багів. Дійшло до того, що SONY взагалі видалила гру із PlayStation Store.

Усього за 5 днів після релізу Ciberpank 2077, акції CD Projekt RED обвалися, як замок із піску – на страшні для власників 50%. Щоб втримати репутацію, польська студія заявила, що поверне гроші незадоволеним якістю гри покупцям.



Польські розробники вдосконалюють гру / Фото CD Projekt RED

"Наша головна ціль – виправити помилки, з якими зіштовхуються гравці на різних платформах. Ми регулярно випускатимемо великі та маленькі оновлення", – сказав Марцін Івінський.

Судові позови та амбітні плани

Поляки справді поступово покращували гру. Черговим ударом по розробниках було те, що вони пропустили вразливість Ciberpank 2077 до зовнішнього втручання. Кібершахраї могли отримувати через гру доступ до комп'ютерів геймерів. Розробники визнали свій промах та усунули і його. Однак попереду були нові випробування.

Польське управління з охорони конкуренції та користувачів почало перевіряти CD Projekt. Посипалися судові позови від інвесторів, розгляд яких триває і досі. Весною 2021 року в студії трапився ще один інцидент. Працівники заговорили про харасмент з боку Конрада Томашкевича, який керував розробкою третього "Відьмака". Він заперечував грубе поводження із підопічними, але все ж вирішив покинути компанію.

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Польській студії пророкували поглинання конкурентами. Однак цього не так і не трапилося. Навпаки, поляки викупили канадську компанію Digital Scapes, яка допомагала у розробці Cyberpunk 2077 і перейменували її на CD Projekt RED Vancouver.

Весною 2021 року CD Project RED оголосив про амбітні плани на 2022 рік. Попри звинувачення фанів у самовпевненості, студія має намір одночасно розробляти кілька triple – A ігор (це як блокбастер у кіно) за сюжетами Відьмака і Ciberpank 2077. Забезпечити високу якість має, зокрема, новий покращений рушій Red engine 2.0, розширений штат і спеціальні комісії експертів, в яку увійдуть інженери, програмісти та дизайнери.

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