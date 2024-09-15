"Росія відсторонена через геноцид, так і має бути": чемпіон світу про можливе повернення росіян

13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров висловився щодо можливого скасування "нейтральності" для росіян та білорусів. Його не влаштовує такий розвиток подій.

Наприкінці серпня президент Федерації шахів Киргизстану, Бабур Толбаєв, запропонував дозволити росіянам і білорусам повернутися до змагань. Цю пропозицію планують винести на Генасамблею для голосування, тому менш ніж за два тижні росіянам можуть повернути прапор і право на проведення змагань.

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Реакція Гаррі Каспарова

Шахіст зазначив, що дорожить своїми спогадами про шахову Олімпіаду і хотів би просто насолодитися цією Олімпіадою в Будапешті. Однак додав, що політика і цінність людського життя для нього на першому місці.

Російська Федерація відсторонена, як і на більшості міжнародних заходів, через геноцидну війну в Україні. Так і повинно залишатись,

– заявив Гаррі Каспаров.

Цікаво. Новий голова Федерації шахів України, Олександр Камишін, готує низку запитів та дій, щоб росіянам та білорусам не скасували "нейтральність".

Нагадаємо, що Генасамблея у Будапешті відбудеться 21 – 22 вересня.