У Сухопутних військах пояснили, як далі буде відбуватися мобілізація в Україні

Зараз мобілізаційних хвиль в Україні як таких немає. У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, коли та як це може відбутися знову.

Мобілізація залежить від потреб на фронті. Але, за словами начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ, вона триває завжди.

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Коли та за яких умов відбудеться нова хвиля мобілізації

Мобілізація відбувається тоді, коли у лавах ЗСУ є втрати – загиблі або поранені. Їх потрібно замінити, аби постраждалі військові змогли лікуватися та відновлюватися.

Також мобілізують тоді, коли треба змінити солдатів, які кілька місяців перебували на передовій.

Мобілізація напряму залежить від потреб в доукомплектуванні військових частин, Навіть якщо ситуація на фронтах ускладнюватиметься, всі завдання по мобілізації будуть виконані,

– каже Роман Горбач.

Секретар Комітету з питань нацбезпеки та оборони пояснює, що точно говорити про хід війни у майбутньому та нову мобілізацію важко. Інформації про це поки немає.

Поки є воєнний стан, всі люди, яких призвали, служитимуть й далі. Це досвідчені бійці, і буде неправильно на їхнє місце набирати тих, у кого немає досвіду. Щодо відпочинку – передбачене виведення підрозділів першої лінії, відведення їх на реабілітацію та відновлення,

– Роман Костенко.

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