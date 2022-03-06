Як діяти під час обстрілу житлового будинку: детальні рекомендації від рятувальників
Джерело:фейсбук ДСНС
Одинадцятий день триває війна Росії проти України. Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали та мирних мешканців. Тому важливо бути обережними та правильно діяти, щоб вберегти своє життя.
У ДСНС оприлюднили інструкцію, як діяти під час обстрілів житлових будинків.
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Що робити під час обстрілу житлового будинку
Перш за все, в ДСНС наголосили, що сповіщення про тривогу буває двох видів:
- переривчаста сирена – в такому випадку треба чекати 5 хвидин після сингалу, щоб почути, що робити;
- безперервна сирена – тоді треба негайно бігти в укриття.
Які місця найбільш небезпечні у будинку
У ДСНС зазначили, що найбільш небезпевні:
- перший, другий та третій поверхи – загроза потрапляння куль під час обстрілів;
- останній поверх – небезпечний при повітряній тривозі
- підвал – є ймовірність опинитися під завалами.
Де сховатися у квартирі? Якщо у вас немає можливості сховатися в укритті, йдіть у ванну кімнату. Але лише якщо там простір за двома глухими стінами та немає газового котла.
Що брати з собою в укриття
- воду – 3 літри на особу
- телефон з павербанком,
- ліхтарик,
- суху їжу на дві доби,
- свисток для подачі сигналу.
Що робити під час обстрілу будинку / Інфографіка ДСНС
До слова, 6 березня окупанти знову обстрілювали Харків та ближні села. Вони бомбардували житлові квартали, найбільше постраждав район Салтівка. Наразі перебувати там вкрай небезпечно. Відео та фото руйнувань у Харкові – дивіться за посиланням.
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