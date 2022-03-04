Як діяти у разі виявлення нерозірваних боєприпасів: Нацполіція створила сайт

Національна поліція спільно з британськими колегами створила сайт. На ньому розмістили порядок дій при виявленні боєприпасів, які не розірвалися.

Основна мета сайту – допомогти громадянам україни, які зараз перебувають під обстрілами ворожих снарядів. Адже деякі з нимх могли не розірватися , чим є небезпечними для людей.

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На сайті є порядок дій у випадку виявлення снарядів та електронна форма для надання інформації про місце знайдення вибухонебезпечних предметів.

Посилання на сайт ви можете знайти тут.

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