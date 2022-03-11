Як діяти, якщо на ваших очах окупанти беруть у полон людей, – СБУ

11 березня 2022 , 13:26
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Джерело:

Центр протидії дезінформації

Що робити, коли побачили незаконне затримання окупантами українців? Слід одразу звернутися у спеціальний центр СБУ.

У центр з координації та пошуку незаконно затриманих українців можуть зателефонувати чи написати всі. Про це повідомили 11 березня.

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Служба безпеки України створила об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії Росії,
– мовиться в повідомленні.

Отже, якщо ви стали свідком затримання російськими військовими, звертайтеся на:

  • цілодобові лінії: +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01
  • електронну скриньку: united.centre.ssu@gmail.com

Контакти спецвідділу / Фото Центру протидії дезінформації

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Автор: Марта Кушка