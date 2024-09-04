Вигадують нові "наступи": як західні медіа підіграють російським ІПСО

Видання The Telegraph написало, що росіяни в 2025 році можуть почати наступ на Дніпропетровську область. Крім того, часом серед західних медій з'являється інформація, що Україні потрібно змиритись з майбутньою втратою Покровська. Однак західна преса може прогнозувати все, що завгодно.

Важливо аналізувати реальні можливості росіян та ситуації на полі бою. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що не потрібно переоцінювати російську армію.

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Як Західні медіа підіграють російським ІПСО

За словами керівника Центру, заочно сперечатись з західними медіа немає сенсу. Їх багато цитують, вони проникають в український інформаційний простір і намагаються формувати інформаційний ландшафт в Україні.

Прогнозувати та теоризувати можна все, що завгодно. Треба дивитись на реальні спроможності, аналізувати, виходячи з математичних показників щодо сили ворога, їхніх можливостях, по тактичній та оперативній обстановці з того, що є на полі бою та аналізувати попередні дії ворога,

– пояснив Мусієнко.

Керівник Центру наголосив, що говорити про плани щодо Дніпропетровської області є передчасно. На жаль, є велика кількість людей, які продовжують вірити в міфи про російську армію. Звісно, що ворога не слід недооцінювати, але вони не є всесильними і не можуть продовжувати наступ нескінченно.

Поточна наступальна кампанія росіян з початку жовтня 2023 року триває майже рік. Ціль, яку собі зараз ставить Росія – це максимум захопити Покровськ. Пропаганда може ставити ціль захопити і всю Донеччину, і Харків, і все, що завгодно. Ми говоримо про реальні цілі,

– зауважив Мусієнко.