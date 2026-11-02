Жодної радіаційної загрози немає: як дізнаватися про тривогу після зламу застосунку

Увечері 1 листопада застосунок "Повітряна тривога" зазнав кібератаки з розсилкою фейкових сповіщень про небезпеку. Після збою Мінцифри опублікувало чіткий алгоритм дій для отримання правдивих сигналів.

Як повідомляє офіційний телеграм Міністерства цифрової трансформації України, на тлі масштабних технічних збоїв громадянам необхідно терміново перемкнутися на альтернативні канали здобуття інформації про загрози. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як дізнаватися про тривогу без застосунку?

Мінцифри оприлюднило детальну інструкцію з 4 кроків, яка допоможе не пропустити сигнал небезпеки, поки фахівці відновлюють стабільну роботу головного мобільного сервісу оповіщення.

Насамперед у міністерстві закликають увімкнути екстрені сповіщення безпосередньо на смартфонах. Державна система екстрених оповіщень використовує технологію Cell Broadcast, яка надсилає сигнали про небезпеку, ігноруючи будь-які режими тиші на пристрої. Це гарантує миттєве розпізнавання справжньої тривоги для вчасного спуску в укриття.

Користувачам операційної системи iOS необхідно зайти у "Параметри", обрати "Сповіщення", прогорнути екран донизу й активувати повзунки в розділі "Екстрені сповіщення".

необхідно зайти у "Параметри", обрати "Сповіщення", прогорнути екран донизу й активувати повзунки в розділі "Екстрені сповіщення". Власникам Android слід перейти в "Налаштування", далі у "Паролі та безпека" або "Безпека та екстрені ситуації", де увімкнути "Екстрені сповіщення". Альтернативний шлях для Android – розділ "Місцеперебування", пункт "Сповіщення про повітряні тривоги в Україні".

Другим критично важливим правилом є орієнтація на вуличні сирени та інші фізичні системи оповіщення, які продовжують працювати у штатному режимі. Почувши сигнал або отримавши офіційне повідомлення, необхідно негайно прямувати до найближчого укриття й залишатися там до відбою.

По-третє, верифіковану інформацію про повітряні загрози та рух ворожих цілей слід отримувати виключно з офіційних каналів Повітряних сил ЗСУ в месенджерах від Telegram, WhatsApp та Viber.

Окремо у відомстві наголосили, що для мешканців столиці сповіщення про повітряну тривогу в застосунку "Київ Цифровий" функціонують без перебоїв.

Що сталося із застосунком "Повітряна тривога"?

Публікація цієї інструкції стала прямою відповіддю на безпрецедентне несанкціоноване втручання в роботу системи. Увечері 1 листопада 2026 року, близько 22:47 – 22:50, застосунок "Повітряна тривога" зазнав ворожого зламу.

Користувачі по всій Україні раптово отримали фейкові критичні push-сповіщення про "Радіаційну небезпеку", "Хімічну загрозу", "Вуличні бої" та навіть загрозу удару "Орєшніка". У Львівській області через цей збій частина фізичних вуличних гучномовців відтворила аудіосигнал про радіаційну небезпеку.

Повітряні сили та Центр протидії дезінформації оперативно виступили з офіційним спростуванням наявності будь-якої радіаційної чи хімічної загрози. Представники відомств підтвердили факт імовірної кібератаки на застосунок, закликавши громадян не піддаватися паніці та довіряти лише перевіреним джерелам.