Після візиту в США: ми в кращій ситуації чи в гіршій?

На емоційному рівні президент України здобув беззаперечну перемогу і підтримку як в Україні, так і в Європі. Ніхто не любить, коли великі ображають маленьких.

Світ почав ділитися на нові союзи

Морально більшість європейців на боці України і це, схоже, стане додатковим поштовхом для створення такого вже перезрілого європейського оборонного союзу, в якому і Україна зможе бути повноправним членом. Про це заявила Лана Зеркаль, інформує 24 Канал.

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Дипломатичний скандал такого рівня добиває оспіваний колективний Захід і фактично ставить хрест на трансатлантичній єдності. Це не може не засмучувати, бо це було і є головною метою Кремля.

Трансатлантична єдність формувалася у часи холодної війни і базувалася на наявності одного спільного ворога. Інерція єдності зберігалася доволі довго після розпаду СРСР, але ренесанс правих ідеологій та антиглобалізму виявили відсутність спільного ворога і різність інтересів.

Світ вже почав ділиться на клани та союзи за інтересами. Єдність Європи тепер не відповідає інтересам США, на розкол континенту будуть впливати з різних сторін.

Переформатування союзів вже не зупинити і створення оборонного союзу це перший крок. Він точно не буде легким і точно буде реальною перевіркою для країн Європи на здатність домовлятися. Перш за все про гроші: хто і скільки вкладає і яким чином наповнюється бюджет. А також перевіркою на здатність домовитися щодо розподілу цього бюджету між країнами учасницями, та визначення у що саме вкладати ресурси. Адже у кожної країни є своє уявлення про це і своя зацікавленість.

Що точно можна назвати позитивом – це готовність Великої Британії та Франції працювати з Україною над розробкою плану "припинення бойових дій" перед тим, як представити його президенту США Дональду Трампу. Такий дипломатичний союз та підтримка значно посилюють наші позиції, і це може зруйнувати омріяні плани Москви.

Ну, і свій слід в історії Білого дому ми залишили точно.