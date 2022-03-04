Як ефективно протидіяти російським загарбникам на окупованій території та залишитись живим

4 березня 2022 , 10:35
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Антон Колумбет

Джерело:

фейсбук Антона Колумбета

Корочє, я ніфіга не військовий експерт, тому просто свої думки після спостереженням за театром бойових дій на північному напрямку. Якщо ви опинились на окупованій території, і готові чинити опір окупантам, можливо, буде корисно.

Тихо прийшов – тихо пішов  

Не вступайте в жодні вогневі контакти з бронегрупами супротивника. Він пересувається у складі колон –  пропускайте броню.

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Чекайте підрозділи забезпечення. Вони зазвичай колісні –  їм важко переїхати навіть бетонні загорожі. Вони неброньовані.

Ваша мета –  шкодити. Максимально підступно шкодити.

Ніякого героїзму –  це в кіно. Тактика герильясів незмінна –  hit and run. Дочекались грузовічкі, відстріляли магазин, втекли. Саме втекли –  швидко розчиняйтесь в передмістях, забудовах, посадках. В бій не вступайте –  з переляку, в темряві та без досвіду навіть вставити новий магазин тремтячими руками інколи ніфіга собі задача.

Цільте в водіїв, колеса та двигуни. Навіть якщо грузовічок поїде далі, але з затримкою в годину –  це вже перемога.

Ви на своїй землі

Користуйтесь знаннями місцевості –  готуйте місця засідок заздалегідь. Не вірте нікому, хто каже про свій бойовий і тактичний досвід, людей розтягуйте по позиціям "за ремні" –  самостійно лягайте, кладіть зброю, дивіться сектора обстрілу, тільки тоді туди кладіть побратусика.

Кулеметникам сектор обстрілу забивайте примусово –  камінням всяким, хз. Щоб вони стволи фізично не могли довернути в бік своїх.

Навіть не намагайтесь нічим та ніким командувати –  все одно нічого не чутно, та і без злагодження ніхто команд не виконує, всі просто кричать один одному щось. Це норм. Подбайте про те, щоб план був всім зрозумілий до початку двіжухи. Хтось заклякне і тупане, хтось двіжане, хтось на спокої відшмаляє –  це все одно неконтрольований процес, і чим краще проінструктуєте до початку, тим краще.

Особливу увагу звертайте на командирів та штабних. Люди з блокнотами, планшетами, ноутбуками, декількома радєйками та зай*баним виглядом –  найбажаніша ваша ціль.

Пам'ятайте. Ви маєте жити і знищувати ворога. Не героїчно гинути в боях. Якщо щось пішло не так –  відтягуйтесь.

Ну, якось так. Нехай палає земля під ногами окупантів! Ми переможемо! Слава Україні!

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Автор: Антон Колумбет