Як ефективно протидіяти російським загарбникам на окупованій території та залишитись живим

Корочє, я ніфіга не військовий експерт, тому просто свої думки після спостереженням за театром бойових дій на північному напрямку. Якщо ви опинились на окупованій території, і готові чинити опір окупантам, можливо, буде корисно.

Тихо прийшов – тихо пішов

Не вступайте в жодні вогневі контакти з бронегрупами супротивника. Він пересувається у складі колон – пропускайте броню.

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Чекайте підрозділи забезпечення. Вони зазвичай колісні – їм важко переїхати навіть бетонні загорожі. Вони неброньовані.

Ваша мета – шкодити. Максимально підступно шкодити.

Ніякого героїзму – це в кіно. Тактика герильясів незмінна – hit and run. Дочекались грузовічкі, відстріляли магазин, втекли. Саме втекли – швидко розчиняйтесь в передмістях, забудовах, посадках. В бій не вступайте – з переляку, в темряві та без досвіду навіть вставити новий магазин тремтячими руками інколи ніфіга собі задача.

Цільте в водіїв, колеса та двигуни. Навіть якщо грузовічок поїде далі, але з затримкою в годину – це вже перемога.

Ви на своїй землі

Користуйтесь знаннями місцевості – готуйте місця засідок заздалегідь. Не вірте нікому, хто каже про свій бойовий і тактичний досвід, людей розтягуйте по позиціям "за ремні" – самостійно лягайте, кладіть зброю, дивіться сектора обстрілу, тільки тоді туди кладіть побратусика.

Кулеметникам сектор обстрілу забивайте примусово – камінням всяким, хз. Щоб вони стволи фізично не могли довернути в бік своїх.

Навіть не намагайтесь нічим та ніким командувати – все одно нічого не чутно, та і без злагодження ніхто команд не виконує, всі просто кричать один одному щось. Це норм. Подбайте про те, щоб план був всім зрозумілий до початку двіжухи. Хтось заклякне і тупане, хтось двіжане, хтось на спокої відшмаляє – це все одно неконтрольований процес, і чим краще проінструктуєте до початку, тим краще.

Особливу увагу звертайте на командирів та штабних. Люди з блокнотами, планшетами, ноутбуками, декількома радєйками та зай*баним виглядом – найбажаніша ваша ціль.

Пам'ятайте. Ви маєте жити і знищувати ворога. Не героїчно гинути в боях. Якщо щось пішло не так – відтягуйтесь.

Ну, якось так. Нехай палає земля під ногами окупантів! Ми переможемо! Слава Україні!