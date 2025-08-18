У той час, як українські та європейські лідери цього понеділка їдуть до Вашингтона для обговорення в Білому домі питання припинення незаконної агресивної війни Росії, американцям варто пам'ятати про десять принципів переговорів.

Чому американці не до кінця розуміють українців?

1. Сторонні спостерігачі повинні усвідомлювати свій інформаційний дефіцит. Американці схильні думати, що знають все. Це ніколи не буває так, і таке переконання особливо шкідливе, коли ми є сторонніми спостерігачами жахливої війни. Про це пише Тімоті Снайдер, інформує 24 Канал.

І українці, і росіяни знають речі, яких американці не знають, або схильні забувати. Росіяни добре використовують наші прогалини в знаннях. Наприклад, росіяни навчили американців говорити про "чотири області", ніби війна відбувається лише в чотирьох українських регіонах. Кількість регіонів, які наразі перебувають під окупацією або під загрозою, становить сім.

Головна воєнна мета Росії – знищити український суверенітет як такий. І, звичайно, будь-які зобов'язання, покладені на Росію, мають стосуватися всієї України та всієї Росії. Коли українці та європейці вказують на такі речі, американцям важливо слухати, а не дратуватися. Якщо ми дозволимо нашому інформаційному дефіциту стати російською зброєю, ми будемо несправедливими та неефективними як перемовники.

2. Сторонні спостерігачі повинні усвідомлювати свій емоційний дефіцит. Той факт, що американці можуть хотіти закінчення війни, не означає, що вони мають доступ до емоцій, які зробили війну можливою. З одного боку, Володимир Путін веде війну за власним вибором. Це має для нього певне значення. Він хоче, щоб його пам'ятали як великого імперського лідера, подібного до Катерини Великої, людини, яка збирала землі для Росії. Бувши надзвичайно багатою людиною без політичних суперників, для нього важливі лише ці посмертні ставки.

Війна – це олігархічний улюблений проєкт, пошук особистого безсмертя. Він привів свій народ за допомогою пропаганди та виплат солдатам, але органічної народної підтримки війни було мало. Щоб змусити Путіна вести переговори, американці повинні зрозуміти його мотиви і створити ситуацію, в якій він хвилюється, що його пам'ятатимуть не як людину, яка розширила Росію, а як людину, яка призвела до її розпаду.

Єдиний спосіб досягти цього – це впровадити політику, яка полегшить перемогу Україні. Мовиться про забезпечення виконання санкцій, вторинні санкції, використання конфіскованих російських активів та постачання зброї Україні.

З українського боку, люди ведуть війну через необхідність. Вони борються за своє життя та за спосіб життя. Ми самі так часто використовуємо таку мову, що тривіалізуємо її або робимо її кінематографічною, і тому можемо не розпізнати реальну екзистенційну ситуацію, коли вона знаходиться перед нашими очима.

Тут немає жодної олігархічної примхи, на відміну від Кремля. На відміну від Путіна, Президент України Володимир Зеленський не веде війну за власним вибором. Він був обраний на вільних виборах і робить те, чого від нього очікує його народ.

Оскільки українці зазнали нападів з боку Росії, а потім стали жертвами російських кампаній убивств, масових тортур та викрадення дітей, вони не можуть просто припинити боротьбу, тому що їх просять або кажуть про це. Це тим більше правильно, враховуючи, що Росія порушила кожну угоду, яку вона коли-небудь укладала з Україною.

Заповнення емоційного дефіциту означає розуміння того, що мир для українців має передбачати більше, ніж просто гарантії Росії, що вона не нападе (ці гарантії давались неодноразово і завжди порушувалися), і не лише гарантії, що ми допоможемо наступного разу (ми давали такі гарантії в 1994 році, коли Україна відмовилася від своєї ядерної зброї, і вони нічого не означали, коли настав час). Українці хочуть вступити до НАТО, бо це є вагомою гарантією безпеки. Росія атакує країни, які не є членами НАТО, але вона не атакує країни, які є членами НАТО.

3. Сторонні спостерігачі повинні усвідомлювати свій лінгвістичний дефіцит. Росіяни та українці знають англійську, але американці не знають російської чи української. У поєднанні з інформаційним та емоційним дефіцитом це може створити ситуацію, в якій американці, як спостерігачі, повторюють мову, яку їм дали, зазвичай на користь агресора, Росії. Країна, яка захищається, Україна, зазвичай може лише пояснити, як все відбувається.

Якщо американці прагнуть швидкого вирішення, ми можемо не слухати, тому що факти на місцях вимагають уваги, а потім і політики. Агресор, як правило, вправний у зловживанні мовою, тому що сама агресія починається з брехні: у цьому випадку геноцидної брехні про те, що України насправді не існує, що вона не має культури чи чогось такого. Як агресор, Росія має багаторічну практику у створенні формул англійською мовою, щоб якимось чином виправдати своє незаконне вторгнення.

Поняття "обміну землями" є актуальним прикладом. Росіяни кажуть американцям сказати "обмін землями", і вони це роблять: не лише американські перемовники, а й американські журналісти. Але Росія не пропонує обміняти жодну зі своїх територій. Вона вимагає зберегти землю, яку незаконно захопила, і захопити більше землі, яку навіть не окупувала. Це не "обмін". Коли ми повторюємо пропагандистські тропи, ми ускладнюємо розумні переговори.

Ці три недоліки найкраще було б вирішити шляхом візитів високопосадовців адміністрації до України. Важко вести переговори про завершення війни без особистого досвіду.

Як не можна робити поступки під час переговорів?

4, 5, 6. В ефективних переговорах поступки не робляться заздалегідь, не робляться просто так і не робляться від імені інших людей без їхньої згоди. Я поєдную тут три принципи, тому що американці порушують усі три разом з основних питань, і тим самим роблять продовження війни набагато більш імовірним.

Американці запропонували поступку, що Україна не повинна вступати до НАТО, запропонували поступку (неявну, ігноруючи це питання), що росіян не судитимуть за воєнні злочини, запропонували поступку (неявну, ігноруючи це питання), що Росія не сплачуватиме воєнні репарації, запропонували поступку (неявну, ігноруючи це питання), що заморожені активи Росії не використовуватимуться.

Усе це було зроблено заздалегідь, нічого з цього не дало Росії натомість (окрім глузувань з Трампа на російському телебаченні та ескалації нападів на мирних жителів), і все це стосується інших країн, окрім американців. Ці пропозиції можуть і повинні бути відкликані. Загалом контрпродуктивно та несправедливо йти на поступки заздалегідь, йти на поступки просто так та й йти на поступки від імені інших людей.

7. Під час переговорів про завершення війни важливо знати про традиційні засоби боротьби з агресією та стримування подальших нападів. Це не обов'язково має включати моральне судження; це просто практична політика. Традиційно, країна, яка незаконно нападає на іншу країну та вчиняє воєнні злочини, несе юридичну та фінансову відповідальність за ці дії.

Судові переслідування воєнних злочинців та вимога до держав-агресорів сплатити репарації є частиною традиційного набору заходів, що використовуються для припинення війн. Очікується, що країни повернуть свої збройні сили у межі своїх кордонів.

Було б цілком нормально (якщо Україна цього бажає), якби союзники України розміщували війська на території України. Подібні речі регулярно траплялися в історії. Можна уявити собі переговори щодо відмови від цих заходів в обмін на інші речі. Але американці та преса повинні пам'ятати, що це цілком традиційні заходи, а не вражаючі нові події.

8. Ведучи переговори про завершення війни, важливо пам'ятати, що війна триває. Це не гра. Слова самі по собі не мають великого значення. Успішні переговори ґрунтуються на політиці та інституціях і повинні призвести до структур стимулювання та структур правоохоронних органів, які безпосередньо впливають на теперішні та майбутні дії.

Це починається зі знання поля бою. Так, наприклад, Росія вимагає, щоб Україна поступилася територією, яку Росія не контролює в Донецькій області. Це історично досить дивна вимога сама по собі, тим більше, що Росія нічого не пропонує натомість. Базові знання поля бою дають розуміння, що Україна побудувала вирішальні фізичні оборонні споруди в Донецькій області. Надання контролю над цією територією Росії значно полегшує Росії продовження війни. У цьому нема сенсу, окрім як бажання Росії контролювати українські мінеральні ресурси в обмін на ніщо.

9. Ведучи переговори про завершення війни, важливо думати про майбутнє. США можуть мати важелі впливу, щоб змусити Україну зробити певні речі. Але якщо це просто речі, які нам здаються правильними зараз через наш лінгвістичний, емоційний та інформаційний дефіцит, то їхня реалізація навряд чи призведе до чогось подібного до миру. Успішним перемовникам доведеться продумувати ситуацію наперед, скажімо, через шість тижнів, шість місяців, шість років після умовного закінчення війни.

Це означає структурні стимули для Росії не атакувати знову. Це означає не скасовувати чинні санкції та застосовувати нові заходи стільки, скільки потрібно. Швидке "повернення до нормального стану" означатиме повернення до війни. Думати про майбутнє означає для України конкретну перспективу масштабної допомоги у відбудові, що, до речі, є набагато більшою бізнес-можливістю, ніж будь-що, що може запропонувати Росія.

Україну необхідно підтримувати військово – і тут знову ж таки ті, хто підтримує Україну, мають змогу навчитися на її надзвичайних досягненнях на полі бою, чого Росія не може і не хотіла б запропонувати. Але найголовніше, Україні потрібна довгострокова допомога її неурядовим організаціям, регіонам та центральному уряду, а також членство в Європейському Союзі.

10. Під час переговорів про припинення війни важливо пам'ятати про фундаментальну різницю між фактичними та юридичними поступками, що стосуються території. На жаль, у нашому жаргоні "обмінів" та "угод" ні американські політики, ні американські журналісти не розрізняють їх. Невиконання цієї вимоги матиме катастрофічні наслідки.

Одне діло, коли Україна фактично визнає, що Росія незаконно окупує її територію, і неофіційно погоджується не вживати певних кроків для її повернення. Це далеко не ідеальна ситуація, але вона має прецеденти і не порушує весь міжнародний правопорядок. Зовсім інша справа – вимагати від України визнати, що Росія законно утримує українську територію на тій підставі, що Росія вдерлася на цю територію. Українці цього не приймуть.

Найголовніше те, що схвалення принципу, що вторгнення можуть легально змінювати кордони країн, ставить під загрозу міжнародний порядок, побудований після 1945 року. Звичайно, це недосконалий порядок, але він набагато кращий за той, який був би, якби російська агресія була легітимізована: світ усіх проти всіх, де міждержавна війна стає нормою, а країни всього світу створюють ядерну зброю.

Цей порядок не є абстракцією. Хоча країни можуть мати розбіжності щодо оцінки чи припинення війни в Україні, ідею про те, що державні кордони не повинні порушуватися високо підтримують. Росія поставила під сумнів цей основний принцип, напавши на Україну. Якщо США бездумно легалізують агресивну війну Росії, це призведе до глобального хаосу.

Цій війні можна покласти край. США мають можливості допомогти, але ці можливості має бути свідомо спрямовані на благо сторони, яка захищається, і відповідно до того, що ми знаємо про успішні переговори. Прості розмови, особливо повторення пропаганди агресора, не принесуть миру.

Переговори можуть бути успішними, якщо пам'ятати про основні принципи. Усі вони вимагають самосвідомості, уваги до характеру війни, знання різниці між агресією та самообороною, а також готовності створювати політику.