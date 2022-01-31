Як фотомодулі перетворюють сонячне світло на енергію та з чого вони складаються

Світові потужності сонячної енергетики зросли в 600 разів в період з 2000 по 2020 роки. У 2021 році 15 тисяч українських родин встановили сонячні електростанції (СЕС). Це майже вдвічі більше, ніж у попередньому році.

Багатьох приваблюють можливості економії та незалежності, які відкриває власна СЕС. Однак мало хто знає, як виробляються фотомодулі та за яким принципом вони працюють. Тим, хто розмірковує про встановлення СЕС у себе на подвір'ї чи на підприємстві, варто дізнатись більше про їхню роботу.

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З чого складаються фотомодулі

Фотомодуль — основа СЕС. Завдяки напівпровідникам, які входять до його складу, він вловлює сонячне світло та перетворює його на електричну енергію.

Вчені постійно шукають інноваційні способи генерувати сонячну енергію. Нещодавно корейські науковці з Національного університету Інчхон розробили перші повністю прозорі сонячні панелі, які в майбутньому можна буде використовувати на вікнах та смартфонах. Однак сьогодні головною сировиною для виробництва фотомодулів є кремній.

Сонячні елементи на основі кремнієвих напівпровідників були запатентовані в 1946 році американським інженером Расселом Олем. Вони виробляють електроенергію завдяки явищу, яке називають фотоефектом — вивільнення електронів з речовини під дією електромагнітного випромінювання (світла).

Залежно від якості кремнієвої сировини є два види панелей: монокристалічні й полікристалічні.

Монокристалічні дорожчі, їх виготовляють з кремнію високого ступеня очищення. Такі панелі здатні забезпечувати до 22,5% ККД.

При виробництві полікристалічних використовується і вторсировина, що робить їх дешевшими. ККД таких панелей складає до 16%, тому вони не користуються популярністю.

За допомогою високих температур та додавання хімічних речовин кремній очищують, після чого розрізають на тонкі пластини. Пластини зварюють металевими смужками-провідниками, які зніматимуть з них струм.

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Скріплені кремнієві пластини ламінують спеціальним захисним покриттям і розміщують під склом, яке слугуватиме їм міцною основою й пропускатиме сонячні промені. Кожну панель тестують: направляють спалах світла і вимірюють, скільки електроенергії вона виробила.

На останньому етапі на сонячну панель монтується металевий каркас і сполучна коробка, яка з'єднує панелі з інвертором.

Головними й незмінними компонентами фотомодуля є:

Кремнієві пластини. Загартоване скло. Герметики. Металевий каркас. Сполучна коробка.

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Яке ще обладнання потрібне?

Будь-яка СЕС складається не лише з сонячних панелей.

Фотомодулі виробляють постійний струм, що непридатний для живлення домашніх чи промислових приладів. Щоб енергією сонця можна було підзарядити комп'ютер або закип'ятити чайник, потрібно перетворити постійний струм на змінний. Саме цю функцію виконує інвертор.

Однак сучасні інвертори настільки технологічно оснащені, що вони не обмежуються лише однією функцією. Цей прилад направляє надлишкову енергію в акумулятори чи в мережу, а також здатен працювати за індивідуальними алгоритмами. Наприклад, інвертору можна поставити задачу автоматично заряджати електромобіль, коли сонце виходить з-за хмар і СЕС починає генерувати енергію.

Зображення ThingsCloud

Домогосподарства, які прагнуть повної незалежності від зростаючих тарифів і перебоїв в мережі, обладнують свої СЕС акумуляторами. Це збільшує вартість станції, проте дає впевненість, що навіть під час відключень світла будинок буде забезпечений енергією.