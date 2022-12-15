З темниками та возвеличенням Китаю: NYT розповіли, як функціонує пропагандистська машина Росії

На тлі численних поразок Росії на фронті, економічних проблем та нестабільності, є те, що у країні-агресорці працює "на відмінно". Звісно ж, мовиться про російську пропаганду.

Журналісти дослідили, яку тактику використовують пропагандисти Кремля.

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Як відомо, криваві та жорстокі дії Росії критикують в усьому світі. Однак посіпаки Путіна вже добре навчилися виривати фрази з контексту, брехати, маніпулювати та вигадувати. Так сталося, до прикладу, з тезами:

західне ембарго на російську нафту буде самогубним,

Сполучені Штати приховують в Україні секретні лабораторії з дослідження біологічної зброї,

Китай є вірним союзником проти Заходу, що фрагментується.

День за днем журналісти державних ЗМІ загострювали ці теми в електронних листах, які були оприлюднені в інтернеті. Іноді вони транслювали відео з поля бою та іншу інформацію, надіслану їм агентством-правонаступником з КДБ.

Журналісти The New York Times перевірили та ідентифікували 750 гігабайтів цих файлів. Вони підтвердили, що у багатьох випадках питання, що обговорювалися в електронних листах, призвели до появи контенту в ефірі російських пропагандистів.

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Аналітики влучно констатують, що навіть коли країна стикається з втратами на полі бою, великою кількістю жертв, економічною ізоляцією і міжнародним засудженням, державні телеканали розкручують версію війни, в якій Росія перемагає, Україна перебуває в руїнах, а західні альянси розпадаються на частини.

Однак, як заявила професорка Манчестерського університету, яка вивчала російські ЗМІ для Британського парламенту Віра Тольц, жорсткий контроль Кремля над ЗМІ посилився після вторгнення в Україну. Водночас довіра людей до того, що вони дивляться, падає, чим довше триває війна, і її жорстокі реалії стає все важче приховувати.

Пропагандисти бояться Гааги