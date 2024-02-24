Беремо інформацію про пуски ракет, – Буданов розповів про співпрацю з іноземними розвідками

Керівник ГУР запевнив, що Київ не делегує функцій у розвідці іншим державам. Однак все ж Україна користується даними партнерів щодо пусків ракет ворогом.

За словами Кирила Буданова, українські засоби радіоелектронної та радіотехнічної боротьби не настільки потужні як західні. Власне, про це начальник української розвідки заявив в інтерв'ю для британської газети. Розмову опублікували 22 лютого – напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення.

Дивіться також Знищують бункери та б'ють на 500 кілометрів: чому ракети Taurus стануть страшним сном для Росії

Партнери допомагають ГУР

Буданов наголошує, що як керівник Головного управління розвідки не дозволив би делегувати справу, за яку він відповідальний, союзникам: "Ми ні на кого не перекладаємо жодних своїх функцій чи повноважень. Ба більше, я б заборонив, якби хтось таке спробував".

Водночас генерал-лейтенант називає безцінною інформацію від партнерів стосовно повітряних цілей, які запускають по нашій державі російські окупанти. Проте, вочевидь, якби в нашої держави було достатньо потужне технічне забезпечення, то такий транзит даних не був би потрібен.

Ми дуже широко використовуємо спроможності, як нам надають країни-партнери, але це жодним чином не підміняє нашу роботу – тільки наповнює розвіддані. Наприклад, для нас критично важливою є інформація про запуски ракет з рубежів, які ми не можемо охопити нашими засобами радіоелектронної або радіотехнічної розвідки.

Начальник ГУР разом з тим додає, що лише Україна ухвалює рішення, як використовувати інформацію, надану союзниками. З його слів зрозуміло, що Київ у цьому питанні має повну свободу.

Інші тези з інтерв'ю Буданова

В інтерв'ю для видання The Telegraph керівник української спецслужби озвучив чимало важливої інформації та меседжів. Він описав адаптацію свого відомства до широкомасштабної війни та роботу Головного управління розвідки Міноборони. Отже, за словами Буданова: