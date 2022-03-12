Як ховають російських військових, які взяли участь у нападі на Україну
12 березня 2022 , 18:23Читать новость на русском
Джерело:Сергій Братчук
Мертвих окупантів, яких таки забрали з нашої землі й не спалили в крематоріях, зараз хоронять у всіх куточках Росії.
Поховання загиблих у російсько-українській війні зараз проходять в Оренбурзі, Єлабузі, Башкирії, Пензі, Іркутську та інших регіонах.
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У себе вдома їх оплакують і вказують, що вони загинули під час "спецоперації по демілітаризації" в Україні.
Матері та дружини, заберіть своїх синів та чоловіків з української землі, доки не пізно! Вони – не рятувальники, а загарбники.
Загиблих окупантів ховають у всіх куточках Росії:
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