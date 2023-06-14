Китай допомагає Ірану швидко відправляти дрони-камікадзе в Росію, – WSJ

Росія продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе. У ЗМІ виявили, що Китай допомагає Ірану швидко відправляти "Шахеди" країні-агресорці.

Почалося розслідування з цікавої знахідки. Її виявили в одному з дронів-камікадзе, збитих у квітні в Україні. У ньому була деталь, яка могла бути виготовлена у Китаї у січні 2023 року. Це демонструвало, що Пекін і Тегеран співпрацюють.

Читайте також Як "Шахеди" потрапляють з Ірану до Росії: розвідка Британії виявила маршрут великих поставок

Китай постачає Іран деталі

У виданні підкреслили, що дослідники цього року зробили важливе відкриття. Власне, виявлення китайської деталі наштовхнуло на детальніший аналіз співпраці Пекіна та Тегерана.

Результати продемонстрували, що Іран продовжує отримувати елементи для побудови своїх дронів-камікадзе. І це попри тиск з боку США. Адже у Вашингтоні намагаються з усіх сил унеможливити ланцюжки постачання до Тегерана.

У виданні зауважили, що відкриття продемонструвало, наскільки швидко Іран може допомагати Росії. За наявними даними, Тегерану знадобилося лише три місяці, щоб не лише зробити, а й поставити до Москви зброю для терору мирного населення України.

Перша запчастина у 2023 році

Дослідники з Conflict Armament Research, британської групи, яка відстежує глобальні ланцюжки постачання зброї, вражені. У безпілотнику, який вдалося збити у квітні, виявили перетворювач напруги. Він міг бути виготовлений у Китаї у середині січня.

Зауважимо, що цеі яку виявили дослідники в іранському дроні-камікадзе.

Повернімося до тих самих трьох місяців. Згідно з наявними даними, запчастину виготовили у січні 2023 року. А вже через 3 місяці – у квітні – дрон використали, щоб атакувати Україну.

Цікаво, що до Ірану Росія звернулася ще у 2022 році. Тоді у країні попрохали надати зброю для війни проти України. Додамо, що країна-агресорка вже використала понад 700 "Шахедів". Їх спрямовувала на атаки електростанцій, цивільних, а також військових об'єктів.

Так, результативність роботи ППО по дронах-камікадзе вражає. Водночас росіяни використовують "Шахеди" також і для того, щоб виснажувати наші системи, і щоб ми не могли прикривати небо над Україною від значно серйозніших загроз.