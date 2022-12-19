У ДСНС розповіли, як у керівника поліції Польщі опинився гранатомет, що вибухнув

Керівник польської поліції Ярослав Шимчик отримав у подарунок використані гранатомети. Проте один з них вибухнув 14 грудня.

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала офіційний коментар щодо інциденту.

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"ДСНС висловлює щирий жаль у зв'язку з нещасним випадком, який мав місце в Головній комендатурі поліції Польщі 14 грудня 2022 року і завдав шкоди здоров'ю Головного коменданта поліції Ярослава Шимчика. Бажаємо Ярославу Шимчику якнайшвидшого одужання", – написали у відомстві.

Вивчатимуть причини

У ДСНС запевнили, що високо цінують підтримку, яку Польща надає для України. Згідно з повідомленням відомства, Шимчик отримав символічний подарунок, пов'язаний з опором російським окупантам.

Переконані, жодного умислу завдати шкоди Головному коменданту поліції Польщі не було і не могло бути. Впевнені, що після вивчення обставин і причин цього нещасного випадку, будуть зроблені належні безпекові висновки з цієї ситуації, – сказали у ДСНС.

Вони сподіваються, що подія не матиме вплив на співпрацю між правоохоронними органами України та Польщі.

Реакція України

Після інциденту міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зустрінеться з польським колегою Маріушем Камінським. Візит до Варшави відбудеться найближчим часом.