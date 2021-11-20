Як в кіно: тисячі доларів вилетіли з вантажівки на шосе в Каліфорнії

У США на одній із доріг поряд із городом Сан-Дієго утворився величезний затор. Все через те, що з однієї з вантажівок почали випадати тисячі доларів. Водії, звісно ж, не залишилися байдужими та почали збирати добро.

Наразі невідомо, скільки саме висипалося з вантажівки, але "зелених папірців було дуже багато.

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Двері вантажівки випадково відчинилися

Виявилося, що готівку перевозив співробітник страхової компанії Sectran Security Inc. Його броньований фургон був захищений від нападу, але з невідомих причин двері вантажівки відчинилися під час руху, і гроші всипали дорогу на радість водіїв.

На кадрах, знятих очевидцями події, видно, що на проїжджій частині були розкидані тисячі папірців. Їх охоче збирали водії автомобілів.

Поліція розцінила це як крадіжку і навіть затримала трьох людей.

Решту "щасливчиків" також намагаються встановити по відео і притягнути до відповідальності. Розслідуванням займається ФБР. Втрат поки не підрахували.

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