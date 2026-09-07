Китай таємно передав Росії компоненти для виробництва ударних дронів, – The Telegraph

Китайська державна компанія на початку 2026 року таємно відправила російському підприємству Алабуга-Волокно 46 тонн сировини для виробництва вуглецевого волокна. Цього обсягу матеріалу вистачить для створення корпусів приблизно 1300 ударних безпілотників типу Герань, якими Росія атакує Україну.

Про це повідомляє видання The Telegraph із посиланням на вивчені російські документи.

Як Китай допомагає Росії у війні проти України?

Вантаж поліакрилонітрильного джгута перевозили у двох контейнерах. У митній документації використовувався код, призначений для цивільних синтетичних волокон, що дозволило приховати завуальований експорт товарів подвійного призначення.

Американський експерт з озброєння Девід Олбрайт заявив, що таке маркування застосували свідомо для обходу експортних обмежень. Матеріали розслідування зібрав український аналітичний Центр з безпеки та співробітництва України, після чого їх офіційно передали урядам США та Великої Британії.

Представник американського уряду підтвердив, що спеціальний комітет Палати представників США з питань Китаю ретельно вивчив ці документи та визнав їх справжніми. Достовірність даних також підтвердили українські посадовці.

Міжнародні аналітики вважають, що викриті митні матеріали можуть стати підставою для запровадження нових санкцій проти Китаю. Водночас посольство Китаю у Вашингтоні відкинуло звинувачення, заявивши, що Пекін ніколи не постачав летальну зброю жодній зі сторін конфлікту.

Однак колишні американські чиновники висловлюють глибокий сумнів щодо невідання китайських урядовців стосовно поставок такого масштабу. Колишній заступник помічника директора ЦРУ з питань Східної Азії Денніс Вайлдер заявив: "Державні китайські компанії діють під контролем Пекіна, тому версія про те, що уряд Китаю не знав про подібні поставки, викликає сумніви".

За оцінками військових фахівців, надходження високоміцного волокна має критичне значення через залежність російського виробництва безпілотників від закордонних компонентів. За даними Інституту вивчення війни, китайські мікросхеми та технології також допомагають російській оборонній промисловості розширювати випуск засобів ураження.

Видання The Economist зазначає, що Китай перетворився на одного з ключових постачальників російського військово-промислового комплексу, надаючи мікроелектроніку, промислове обладнання та спеціалізовані верстати.

Нагадаємо, саме китайські технології допомогли Росії збільшити масштаби виробництва та перейти на випуск реактивних модифікацій безпілотників. Авіаексперт Костянтин Криволап підкреслював, що росіяни отримали з Китаю двигуни, оптику й мережеве обладнання, що дозволило наростити виготовлення дронів орієнтовно до 3000 одиниць на місяць.