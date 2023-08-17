Як в Криму загнати росіян в оперативне оточення: зведення з фронту від Світана

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що Кримський міст, який незаконно збудували російські загарбники, працює в обмеженому режимі.

Проте вхід та вихід з Криму є по 4 позиціях. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Логістика з Криму

Військовий експерт пояснив, що це:

Кримський міст,

мости між Арабатською стрілкою та Генічеськом,

Чонгарський міст – по ньому ми вже відпрацювали, тому росіяни там поклали понтонні переправи,

основний звʼязок з материком – через Армянськ – Перекоп.

"Щоб перевести в оперативне оточення все кримське угруповування, то треба вивести з ладу Кримський міст, Генічеський міст, Чонгарський міст та підійти на дальність у 25 кілометрів до Армянська, щоб взяти під вогняний контроль перехід", – пояснив Світан.

Мінус Ка-52 під Бахмутом

Недалеко від Бахмуту є кордон й російські аеродроми, саме тому там використовують й Ка-52. Приблизний час підльоту становитиме 30 – 40 хвилин. Проте росіяни намагаються це робити обережно, адже там є перепади висот, на який можуть стояти наші ЗРК.

Саме тому дуже складно й небезпечно росіянам підходити. Інколи вони намагаються прорватися, але їх відмінусовують,

– зазначив Роман Світан.

Він пояснив, що крім артилерії на висотах, на яких ми зараз перебуваємо, розташовані й ЗРК в рейдовому режимі. Адже росіяни використовують дуже багато безпілотників, саме тому доводиться приховувати наші системи. Проте інколи вони одне на одного нариваються. Проте це не перший й не останній знищений Ка-52.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Що дасть деокупація Роботине

Роман Світан сказав, що Роботине це перша основна російська лінія оборони. Саме тому після повної зачистки – там треба розширювати плацдарм. Хоча б близько десятка кілометрів має бути, щоб далі просуватися до Токмака.

А це вже додаткова допоміжна лінія оборони. У них вона не суцільна, а використовували її для підтримки першої основної лінії,

– розповів військовий експерт.

"От зараз ми в районі Роботине йдемо збоку на зачистку другої допоміжної лінії оборони. Туди вже відвели деякі основні частини з новою технікою. Вже можна говорити, що прогризаємо основну лінію оборони", – додав Світан.

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