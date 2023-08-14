Чи затягне курс рубля російську економіку в пекло?

Курс рубля продовжує свій шлях до пекла. Однак поки що він туди йде один. Без російської економіки, яка відстає і не поспішає.

Чому російська валюта падає

Рубль поступово падає. Він є однією з трьох найслабших валют у світі у 2023 році, поряд із турецькою лірою та аргентинським песо. У кожної з цих валют своя історія успіху. Ще рік тому курс рубля був 60 рублів за 1 долар, а сьогодні підійшов впритул до позначки в 100 рублів за 1 долар. Який, як ми знаємо від російських пропагандистів, вже нікому не потрібен і скоро зникне.

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Що тисне на рубль? Ті самі санкції, які, як відомо від тих самих російських пропагандистів, не працюють. У Росії зник торговельний профіцит. Майже повністю. І продовжується значний відтік капіталу.

Саме останній, схоже, і є основним драйвером падіння російської валюти. Було дуже показово, як падіння рубля активізувалося на тлі маршу Пригожина. Відображає переляк московитів від розуміння перспектив.

До чого може призвести таке падіння рубля? А тут вже цікаво. Бо насправді поки що саме по собі це не несе значних ризиків для російської економіки.

По-перше, перед війною, починаючи з початку 2000-х російська економіка пройшла значний шлях дедоларизації.

По-друге, у Росії немає значних платежів по зовнішньому боргу, що зазвичай тисне на фоні девальвації. Росія і так в дефолті й нічого не платить.

Що може статися, так це прискорення інфляції, бо імпорт дорожчає. Проте поки що значного інфляційного тиску в Росії не спостерігається. Принаймні, згідно з тією статистикою, яку бачать аналітики. Прискорення якщо і буде, то це довгострокова історія. Тим більше, що війну російська валюта почала на рівні 80 рублів за долар, то ж за півтора року девальвація поки що не є такою значною.

То що, просто приємно? Маємо просто приємний факт, що рубль падає і падає? Особливо на тлі стабільної гривні.

Старі маразматики ще не добралися до Центрального банку Росії

Тут починається найцікавіше. Економіка Росії тримається досить непогано завдяки дуже грамотному керівництву фінансовим блоком. Владімір Путін оточив себе старими маразматиками, які вірять у теорії змови. Він зробив це скрізь, крім фінансового блоку.

Тут наче бандит з 90-х, а Путін і є бандитом з 90-х, разом із "дуболомами" завжди використовував старого єврея бухгалтера. Його не поважали, якщо що не шкодували, але дуже цінували, бо він володів магією. Ця магія недоступна для звичайного бандита, такого як Путін, приблизно так само, як для ремонтників доріг у Києві невідома і недоступна чорна магія німецьких дорожників, які вміють укладати асфальт і каналізаційні люки на одному рівні.

Поки Путін тримає біля керма Ельвіру Набіулліну і Ко, ресурси Росії вичерпуються дуже поступово. Колапсу на фінансовому ринку, а значить і в економіці, не стається.

Як зміна керівництва фінансовим блоком Росії вигідна для України

Яскравий приклад Туреччина і турецька ліра. Там все добре було, окрім фінансового блоку. На тлі відсутності проблем, неграмотному керівництві Реджепа Ердогана фінансовою сферою, ручний Центральний банк призвів до інфляції у 80%. Це підвело економіку Туреччини до дуже небезпечної межі. Межі колапсу і кризи.

Тільки те, що Туреччина стояла біля цієї прірви, змусило Ердогана нарешті відмовитись від "ердоганономіки" і повернути нормальних людей до керівництва Центральним банком. Уявіть, якщо при добрих загальних умовах бездарне керівництво Центральним банком може призвести до кризи, то що воно може зробити з економікою, яка перебуває під тиском санкцій і політичним керівництвом божевільних старців.

То ж, для України дуже важливо, щоб Путін змінив керівництво Центрального банка на адептів "русского міра", таких самих божевільних прихильників теорії змов. На умовного Глазьєва. Падіння рубля, яке ми зараз спостерігаємо, може призвести до такого подарунка для нас.

Провідні російські пропагандисти почали атаку на керівництво Центрального банку, звинувачуючи Набіулліну і Ко у девальвації рубля. Соловйов вже розводить теорії змов на тему, що таким чином Набіулліна хоче не дати Путіну виграти президентські вибори, позбавити його популярності. Хоча парадокс у тому, що саме завдяки її роботі ця популярність у Путіна досі є. Як і досі є у російської армії можливість чинити супротив.

Живучи у власній бульбашці, російські пропагандисти й російські чиновники можуть визнати саме керівництво Центрального банку винним у поточній ситуації з курсом. Знайти саме там цапа-відбувайла. Тим більше, що багато корупціонерів із російських еліт можуть бідкатися Путіну, що Центральний банк відмовляється друкувати достатньо грошей для потреб "Росії-матушки". Це може додатково стимулювати пропагандистів атакувати керівництво Центрального банку. Може, одного дня Набіулліну звільнять, а до влади прийде носій суверенної російської думки.

Це буде прекрасно. Поки що є атаки пропаганди, але хтозна. Адже на російському телебаченні ніщо не відбувається просто так. Та й віковічна напарниця Набіулліної у керівництві Центральним банком Росії Юдаєва нещодавно звільнилася. Тому, теоретично, Путін сам може прискорити свій кінець.