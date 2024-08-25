Полегшення лиш в тактичній авіації, – ОТУ "Харків" про вплив Курської операції на бої

Операція в Курській області триває понад два тижні. Втім, Росія все ще має змогу поповнювати свої втрати на Харківському напрямку.

Наразі на Харківському напрямку немає значного полегшення з початком Курської операції. Про це заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Як Курська операція вплинула на Харківський напрямок

Ми відчули полегшення лише в тактичній авіації, тобто противник на нашому напрямку (Харківському – 24 Канал) значно зменшив її застосування,

– повідомив Саранцев.

Речник розповів, що раніше російські війська скидали 30 – 50 КАБів кожної доби на позиції наших військових в Харківській області.

Втім, тепер ця цифра скоротилася до 4 КАБів, що є значно меншим ніж в попередні періоди.

"Це не означає, що противник повністю відмовився від використання тактичної авіації. Він активно застосовує її на інших напрямках, зокрема на Сумщині, там де за вчора (24 серпня – 24 Канал) було скинуто понад 100 КАБів на українські населені пункти", – зазначив військовий.

Він також зауважив, що у Росії досі є наступальний потенціал і авіація, щоб застосовувати її проти ЗСУ на найбільш пріоритетних напрямках.