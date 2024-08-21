Скоро Путін буде змушений вести переговори або піти з влади, – полковник Британії у відставці

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія не вестиме переговори з Україною після початку операції в Курській області. Однак подібні заяви є лише намаганням диктатора утримати свій авторитет перед росіянами.

Насправді ж Путін розгублений, Курська операція показала його нездатність до прийняття швидких рішень. Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що скоро Кремль не буде мати іншого вибору, як сісти за стіл переговорів.

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Переговори або зречення влади

Полковник армії Великої Британії у відставці наголосив, що зараз Путін перебуває під тиском, який ще ніколи не відчував за весь час правління. Російська пропаганда розповідає, що він є блискучим військовим стратегом, однак Курська операція показала, що це неправда. Російський диктатор є вразливим і заява про переговори зроблена для росіян, не для світу.

Путін усвідомлює, що як тільки російський народ зрозуміє, наскільки він некомпетентний, його час перебування при владі обмежиться. Він може говорити, що росіяни не підуть на переговори, втім у нього може не бути іншого вибору,

– зазначив Бреттон-Гордон.

За його словами, дії українців під Курськом є важливішим маневром, ніж заколот Євгенія Пригожина, який майже повалив путінський режим. Путін стоїть на дуже тонкому льоді, а в Москві з кожним днем стає все "спекотніше". Важливо, щоб Захід продовжував на нього тиснути та допомагав Україні.

Сподіваюсь, що українські сили продовжать наступ, оскільки є велика ймовірність, що Путін незабаром буде змушений вести переговори або піти з влади,

– підкреслив полковник армії Великої Британії у відставці.

Він додав, що ніхто не вів бойові дії на території Росії від Другої світової війни. Росіяни були впевнені, що ніхто не зможе взяти під контроль їхню територію, їхню "священну землю". Однак це сталось, що призвело до великого психологічного впливу на російське суспільство, яке, до недавнього часу, повністю підтримувало Путіна та Кремль.

Україна, на мою думку, не буде наступати на Москву, це не потрібно. Курська операція справила настільки сильне враження на Росію, що те, що було зроблене, має бути достатньо, щоб змусити сісти її за стіл переговорів. Це дозволить Україні повернути окуповані території в обмін на можливе повернення Росії захоплених територій за останні тижні,

– зауважив Бреттон-Гордон.