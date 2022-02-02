Як Кузьміних домовлявся про хабар: у НАБУ опублікували оперативне відео

Національне антикорупційне бюро опублікувало оперативне відео у межах розслідування щодо нардепа Сергія Кузьміних. Раніше "слугу народу" спіймали на хабарі.

У Бюро зазначили, що вдалися до такого кроку з огляду на суспільний резонанс справи Кузьміних. Тому там поширили у вільному доступі оперативне відео.

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Оперативне відео, як Кузьміних домовлявся про хабар

Слідство вважає, що "слуга народу" Кузьміних отримав хабар за зловживання своїми законними повноваженнями. Однак через "депутатський імунітет" народного обранця затримати не змогли.

У НАБУ наголосили, що Кузьміних й досі ігнорує повістки про виклик органів слідства, попри той факт, що від 31 січня набув статус підозрюваного.

Як Кузьміних домовлявся про хабар: дивіться відео

Деталі про справу Кузьміних: як його спіймали на хабарі

За інформацією слідства, восени 2021 року приватній компанії натякнули, що якщо вона хоче постачати медичне обладнання лікарням у Житомирській області, то слід попередньо узгоджувати це питання з одним із нардепів.

Невдовзі такий контакт між парламентарем і представником компанії відбувся.

Нардеп пообіцяв сприяння, яке фактично зводилось до забезпечення перемоги у тендерах із закупівлі обладнання коштом бюджету,

– заявили в НАБУ.

Першим об'єктом такої співпраці стала лікарня №2 імені Павлусенка. Вона, згідно з домовленостями між нардепом і представником компанії, закупила медичне обладнання на 40 мільйонів гривень.

У відповідь депутата натякнув, що його "послуги" – не безоплатні та становлять 30% від сум договорів, укладених із лікарнею. Ця плата йому видалась гарантією майбутньої співпраці у сфері закупівель медичного обладнання іншими лікарнями Житомирської області у 2022 році.

Після одержання оплати від лікарні за одним із тендерів, а саме – за систему ультразвукової діагностики, – нардеп попросив передати йому 30% від суми договору. Мовиться про суму у 558 тисяч гривень.

Правоохоронці з'ясували, що нардеп планував таку схему обрахунку суми хабаря застосовувати й щодо інших договорів у майбутньому:

на постачання МРТ: 30% від 37,499 мільйона гривень – 11,25 мільйона гривень,

та лапароскопічного набору для хірургічних процедур: 30% від 1,19 мільйона гривень – 398,33 тисячі гривень.

Нагадаємо, парламентаря викрили "на гарячому" 28 січня.

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