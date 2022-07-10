Як легко перейти на українську: корисні поради від Остапа Українця

Сьогодні питання переходу на українську набуває все більшої актуальності та важливості. Безперечно, для людини, яка все своє свідоме життя говорила іншою мовою, це непросто.

Для цього потрібно докласти зусиль. Про це 24 каналу сказав Остап Українець, письменник та співзасновник проєкту "Твоя підпільна гуманітарка".

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Як легко перейти на українську

Потрібна звичка, розуміння того, що це мова, якою вони говорять регулярно. "Це вимагає зусиль над собою", – сказав письменник. Необхідне мовне середовище, яке говоритиме українською та підтримуватиме мовний баланс. Коли навколо тебе усі говорять не тією мовою, що ти, тобі значно складніше і самому продовжувати говорити цією мовою. "Особливо у випадку з українською, яку ти начебто знаєш, але переходиш на неї у глибоко дорослому віці", – пояснив він.

Українець сказав, що для досягнення мети потрібно багато складових, які будуть працювати впродовж тривалого часу.

Те, що у людей виникло бажання переходити на українську і розуміння, що це їм потрібно, вселяє дуже велику надію. Адже назад на той рівень, на якому ми були у мовному питанні, ми вже не відкотимося. Це природним чином ніяк не станеться,

– зауважив письменник.

Він додав, що шлях буде непростим. "Інша справа, наскільки багато каменів спотикання у вигляді "принципово не хочу і не буду" нам доведеться здолати на шляху до нормального мовного становища", – підсумував він.

Мовне питання: останні новини

Свою рішучу позицію висловив олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. Після 24 лютого він не лише активно зайнявся волонтерством, а й перейшов на українську, аби викинути зі свого життя мову ворога.

Письменник та публіцист Дмитро Капранов розкритикував слова міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка про створення російськомовного контенту з метою донесення правди. На його думку, це марафон для окупантів.

Незабаром за порушення мовного законодавства будуть накладати штрафи. З 16 липня в Україні почнуть діяти дві частини окремої статті мовного закону.

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