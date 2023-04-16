З раннього ранку кілометрові черги біля храмів: як люди святять паски у Києві та інших містах

Віряни східного обряду 16 квітня відзначають Великдень. Люди йдуть до храмів, аби освятити великодні кошики. З самого ранку біля церков – великі черги.

Так, біля храмів зібрались кілометрові черги, люди чекають годинами. Далі 24 Канал зібрав фото та відео з українських міст.

До речі Великодня служба із Києво-Печерської Лаври: дивитися онлайн

Як святять паски у містах

У Києві величезні черги тягнуться від самого ранку. На місцях чатують правоохоронці та медики.

Слід нагадати, що влада закликала українців утриматися від масових зібрань на Великдень через спроби провокацій від ворога.

Освячення кошиків у Харкові: відео

Однак черги спостерігаються й в інших містах. Наприклад, в Одесі та Вінниці. Починаючи із закінчення комендантської години до Спасо-Преображенського кафедрального собору Вінниці почали сходитись віряни. На ранкову службу біля собору зібралося кілька тисяч людей.

Черги в Одесі та Вінниці:

Попри загрозу обстрілів, чимало людей зібралось у Кафедрального Собору Святої Трійці в Запоріжжі. Також вранці люди вишикувались у кола біля храмів Миколаєва.

Освячення кошиків у Миколаєві та Запоріжжі / Фото "Суспільне":

На Чернігівщині люди прийшли до зруйнованого храму

У Чернігівській області люди прийшли на службу до зруйнованого росіянами храму у селі Лукашівка. Священник проводить службу на руїнах церкви.

Явище вражає та ще раз доводить, що дух українців не зламати.

Зруйнований храм на Чернігівщині / Фото з телеграм-каналів:

У Херсоні також близько ста людей зібрались в одному з міських храмів, щоб відсвяткувати Великдень та освятити їжу.