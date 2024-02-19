Український генерал Олександр Павлюк розповів, що саме Маріупольське угруповання врятувало Україну від повного відрізання від Чорного моря. Також командувач Сухопутних військ пояснив, чи можна було тоді врятувати Маріуполь від окупації.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначив в інтерв'ю "Радіо Свобода", що росіяни змогли вийти до міста тому, що вдарили по наших військових із заходу. Варто зауважити, що генерал на момент повномасштабного вторгнення Росії очолював Операцію об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, пише 24 Канал.

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Павлюк розповів про бої за Маріуполь

Командувач Сухопутних військ ЗСУ розповів, що на початку вторгнення російське потужне угруповання, пройшовши перешийок, вийшло в тил нашим підрозділам.

"Ми зуміли перегрупувати (сили – 24 канал), але все одно ті сили та засоби не здатні були зупинити таку армаду, яка пішла на нас. Вони перерізали основну дорогу та угруповання залишилося в оточенні. Ми негайно почали проводити заходи для створення угруповання, щоб пробити цей коридор. Я вивів 95 бригаду (95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада – 24 Канал), зробивши перегрупування, і почав її готувати для проведення контрудару", – розповів генерал.

За його словами, наші військові тоді чітко бачили, що три доби безперестанно йшли війська з заходу, щоб створити таку лінію, щоб ЗСУ не могли нічого зробити. Саме Маріупольське угруповання скувало, напевно, все, що було здатне воювати і йти далі.

По суті, угруповання Маріупольське врятувало Південь від повного відрізання України від Чорного моря. Ударне (угруповання – 24 Канал) ми не змогли зробити, тому що пішло інше угруповання, яке зі сторони Харківської області знову противник перегрупував, зосередив і через Ізюм завдавав нового удару нам в спину. Я вимушений був цією бригадою закрити й цю щілину, яку вони знайшли. Бригада чудово впоралась,

– розповів Павлюк

Генерал пояснив, що тоді ЗСУ зупинили Харківське угруповання, йому нанесли достатньо потужного ураження. Після цього:

зазнавши втрат, вороги зупинились та почалася позиційна оборона;

з середини березня Україна стабілізувала лінію і перейшла до позиційної оборони.

"Вже ніяких проривів таких великих не було. Це дало змогу провести перегрупування, доукомплектувати свої війська і далі тримати цю лінію. Найголовніше – це дало можливість скувати величезні сили противника навколо східного угруповання військ", – заявив військовий.

Чи могла Україна врятувати Маріуполь від окупації

Це було неможливо, тому що перевага противника була десь від 1 до 7, до 10, яку противник зібрав на тому напрямку. Тому для прориву мені потрібно було 3 – 4 бригади як мінімум, щоб провести контрударну операцію. В мене одна була бригада, і то неповна, яку я зняв з переднього краю,

– розповів Павлюк.

Командувач Сухопутних військ пояснив, що, враховуючи удар з Півночі, йому було необхідно врятувати бригаду.

"Тому, що якби вони виконали свою задачу, то знову ж таки 10 бригад були б в оточенні", – пояснив генерал.

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