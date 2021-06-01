Робили все, щоб нас знищити: як Медведчук підлещувався до Суркова

Так, це дуже цинічно й ганебно. Замість того щоб розірвати всі залежності, відмовитися від вугілля з окупованих територій і РФ, наша влада, на чолі з президентом Порошенком, розірвали контракт щодо вугілля з ПАР, щоб через Медведчука будувати відносини з Кремлем під час зимових боїв 15-го року. Далі читайте російською.

Хорошо, что мы это слышим – потому что это урок истории, что ничего тайного в большой политике не бывает, и рано или поздно свидетельства появятся. Трудно представить как бы это было воспринято тогда в 15-м, во время боев, какие бы были последствия для власти.

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Думаю, самые печальные.

В отличие от первых двух серий, в третьей серии слова Медведчука подтверждаются массой проверяемых фактов и событий, а также многими заявлениями как самого Порошенко, так и других наших руководителей.

Мы все это в общих чертах понимали и писалось тогда немало, но совсем другое впечатление, когда слышишь этот откровенные лебезящие пояснения Медведчука в общении с теми, кто руководил войной против Украины – с Сурковым и Козаком.

Это злейшие враги Украины, которые делали все, чтобы нас уничтожить.

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Медведчук любезничал с теми, кто руководит войной против Украины / Фото 24 канал

Как можно одной рукой вести войну, а другой торговать? Шизофрения.

Это все должно быть в суде. И все, кто причастен – и Порошенко, и Яценюк, и Продан, все должны дать показания, чтобы не было белых пятен в этой истории.

Разговоры, кстати, с тем самым Козаком, который и сейчас является главным переговорщиком по Донбассу с Офисом президента. Эти записи надо слушать, чтобы не забыть, и чтобы больше никому в голову не пришла такая позорная идея – торговать с врагом, который ведет против тебя войну. Ждем суда по Медведчуку, все это надо предъявить в качестве улик, чтобы он на суде также разговорился.

Безусловно, эти записи обязывают Украину максимально сократить закупки топлива из РФ и Беларуси, и реализовать стратегию энергонезависимости страны.