36 житлових будинків пошкоджені у Вінниці, вибухи на Херсонщині: як минула доба

Ворог продовжує тероризувати цивільне населення, нещадно обстрілюючи житлові будинки, школи та інші місця великого скупчення людей.

Актуальну інформацію про те, як минула доба у регіоні, розповіли в Офісі Президента.

Важливо Окупанти влучили по двох найбільших університетах Миколаєва

Де було спокійно

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Яка ситуація в інших регіонах

Окупанти, не маючи досягнень на фронті, продовжують тероризувати місцеве населення. На жаль, від дій російських загарбників все більше страждають невинні люди.

Вінницька область

На Вінниччині внаслідок влучання ракет в центр міста пошкоджень зазнали 36 житлових будинків, 17 з них досить серйозно зруйновані.

Станом на 6:00 в заклади охорони здоров'я звернулось 183 людини, з них 110 особам амбулаторно надали допомогу. Загалом госпіталізували 73 осіб, з них 3 дітей.

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Зараз відомо, що внаслідок удару по Вінниці:

23 людини загинули, серед них – троє дітей.

18 осіб вважаються зниклими безвісти.

Тривають пошукові роботи та розбір завалів.

Чернігівська область

Ввечері 14 липня ворог з артилерії обстріляв території біля населених пунктів Карповичі та Мхи (Новгород-Сіверський район). Мнулося без жертв та руйнувань.

Сумська область

Минулої доби ворог обстріляв 8 територіальних громад Сумської області. Загалом зафіксували понад 40 ворожих пострілів з різного виду озброєння. Внаслідок цього постраждали такі громади:

Миропільська,

Юнаківська,

Есманьська,

Новослобідська,

Хотінська,

Шосткинська,

Краснопільська,

Великописарівська.

А зранку 15 липня ворог з мінометів обстріляв Шалигинську громаду. На щастя, минулося без втрат та руйнувань.

Дніпропетровськка область

Ворог обстріляв одразу три райони. У Нікопольському через обстріл з "Градів" загорілося пальне. Вогонь уже приборкали. На місці обстрілу фахівці ДСНС знайшли уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів.

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У Криворізькому районі знову обстріляли зі ствольної артилерії паркову зону міста Зеленодольська. У Синельниківському – пряме влучання ракети у школу. Рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Окупанти влучили у школу на Дніпропетровщині / Фото Валентина Резніченка

Харківська область

Вночі в Холодногірському районі окупанти вдарили, попередньо, ракетою. Снаряд влучив по відкритій території.

Також вночі внаслідок удару постраждала будівля школи у Немишлянському районі. Жертв та постраждалих немає.

Окупанти гатили також по:

Чугуївському районі – у селі Коробочкіно снаряд влучив у приватний будинок;

Харківському районі – постраждала територія приватного домоволодіння.

Луганська область

На лінії фронту російські війська продовжують завдавати артилерійські та ракетні удари з наступними спробами штурму. За минулу добу щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема, по Верхньокам'янському.

Там та у Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури. Втім, штурмові дії за обома напрямками ворогу не вдалися. Також зафіксовані:

3 атаки зі ствольної артилерії,

4 – з мінометів,

1 – з РСЗВ,

5 – з танків.

Триває спротив окупаційній владі та військовим. Так, у Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвалося авто з окупантами. У підсумку, 6 поранених, з яких 4 – важких.

Донецька область

Вночі і на ранок зафіксували обстріли Красногорівки, Мар'їнки, Великої Новосілки із РСЗО "Град". О 5:00 ворог завдав ракетного удару по Костянтинівці. Пошкоджена житлова 5-поверхівка, поранена людина.

За добу — 3 людей загинуло, 7 поранених. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївська область

Ворог зранку 15 липня обстріляв Миколаїв. Загарбники випустили щонайменше 10 ракет по двох найбільших університетах міста.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що на місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.

Цього разу рашисти вгатили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме в цей час на вулицях вже багато людей. Справжні терористи,

– наголосив він.

Наразі відомо про двох поранених.

Протягом доби фіксували обстріли:

Галицинівської громади,

Шевченківської громади,

Широківської та Баштанської громад.

За попередніми даними, загиблих немає. Однак спалахнули поля та суха трава.

У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Херсонська область

Всю добу спостерігалися вибухи на території Херсонщини. Напружена ситуація у Новій Каховці, там ЗСУ продовжують завдавати влучні удари по позиціях ворога. Низка пожеж спостерігалися протягом дня, горіли поля у передмістях та у Дар'ївській територіальної громади.

Стабільно тяжка ситуація у селах, які біля Снігурівки, річки Інгулець та на кордонах областей. У Генічеську фіксується жорстоке поводження з жителями району. Також підтверджується інформація стосовно безконтрольного пуску води з Каховського водосховища до Північнокримського каналу.

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