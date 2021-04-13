Всі висловили підтримку Україні: підсумки засідання Комісії Україна – НАТО

Очільник українського МЗС відзвітував про підсумки засідання Комісії Україна – НАТО. Дмитро Кулеба заявив, що всі держави-члени НАТО висловилися на підтримку України.

Міністр закордонних справ зазначив, що всі держави-члени НАТО чітко розуміють, що відбувається на кордоні з Україною і хто це робить.

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Як минуло засідання Комісії Україна – НАТО

Про перебіг засідання Дмитро Кулеба розповів у своєму відеозверненні. Наразі дипломат перебуває у Брюсселі.

Хочу відзначити, що під засідання Комісії Україна НАТО абсолютно всі держави-члени НАТО висловилися на підтримку України. Є абсолютний консенсус на підтримку України в цій ситуації, і це дуже важливо,

– сказав Кулеба.

Він поінформував, що запропонував союзникам по НАТО 10 конкретних кроків, які вони можуть зробити, щоб "оперативна і змістовно, по суті", підтримати Україну у даній ситуації. Кулеба також відзначив, що його зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом була дуже відвертою і дружньою.

"Він, безумовно, є людиною принципів, яка ніколи не сумнівається, коли треба назвати речі своїми іменами, особливо якщо мовиться про російську агресію проти нашої держави", – зазначив очільник МЗС.