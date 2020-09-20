В Умані 20 вересня пройшов другий день святкування Рош ха-Шана – іудейського нового року. Що зовсім незвично, якщо порівнювати зі святкуванням у попередні роки, у другий день обійшлося без будь-яких порушень.

Про ситуацію в Умані під час святкування паломників-хасидів розповідає поліція.

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Другий день святкування іудейського нового року пройшов без порушення громадської безпеки та порядку. За добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень,

– коротко відзвітували в поліції.

Правоохоронці запевнили, що ситуація в місті Умані, зокрема в місцях паломництва хасидів, цілком стабільна й контрольована. До слова, цьогоріч там працюють близько 600 поліцейських і 6 представників Ізраїлю.

Святкування Рош ха-Шана в Умані: дивіться фото

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