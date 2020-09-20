Як минув другий день святкування Рош ха-Шана в Умані: фото
В Умані 20 вересня пройшов другий день святкування Рош ха-Шана – іудейського нового року. Що зовсім незвично, якщо порівнювати зі святкуванням у попередні роки, у другий день обійшлося без будь-яких порушень.
Про ситуацію в Умані під час святкування паломників-хасидів розповідає поліція.
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Другий день святкування іудейського нового року пройшов без порушення громадської безпеки та порядку. За добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень,
– коротко відзвітували в поліції.
Правоохоронці запевнили, що ситуація в місті Умані, зокрема в місцях паломництва хасидів, цілком стабільна й контрольована. До слова, цьогоріч там працюють близько 600 поліцейських і 6 представників Ізраїлю.
Святкування Рош ха-Шана в Умані: дивіться фото
Попередні інциденти за участі хасидів:
- Ще в серпні один конфлікт спалахнув між місцевими й хасидами на майновому підґрунті. Місцеві стверджували, що внаслідок будівництва синагоги на їхньому будинку пішли тріщини. Уманці почали заявляти про незаконне будівництво.
- Згодом цей конфлікт набув нових обертів, коли місцеві заблокували проїзд до вигрібної ями синагоги. Як наслідок, до синагоги не могла потрапити асенізаторська машина, яку замовили хасиди.
- Також хасиди-паломники влаштували погроми через карантинні огорожі біля могили цадика Нахмана. Внаслідок інциденту двох найбільш агресивних паломників депортували в Ізраїль.
- Ще один скандал трапився навпаки з вини місцевих. Біля входу в одне з кафе розмістили табличку, де повідомили, що хасидів не обслуговують. Поліція відкрила через цей інцидент кримінальну справу.