У ЗСУ з вищою освітою можна стати офіцером без контракту: повний алгоритм дій
20 березня, 15:05
У ЗСУ з вищою освітою можна стати офіцером без контракту: повний алгоритм дій

Поліна Буянова
Основні тези
  • Українці з вищою освітою можуть стати офіцерами в ЗСУ без довгострокового контракту, отримавши звання молодшого лейтенанта.
  • Особи з дипломом бакалавра проходять курси, а громадяни з магістерським ступенем і управлінським досвідом можуть обіймати офіцерські посади одразу.

Українці з вищою освітою, яких мобілізують до Збройних Сил, мають можливість отримати офіцерське звання без укладання довгострокового контракту. Зокрема, йдеться про звання молодшого лейтенанта.

Про це йдеться в пояснення Житомирського обласного ТЦК та СП.

Як отримати офіцерське звання?

У ТЦК пояснили, що механізм залежить від рівня освіти та досвіду. 

Для осіб із дипломом бакалавра передбачене проходження кількамісячних курсів підготовки (L-1A або L-1B), після чого вони можуть обіймати офіцерські посади.

Водночас громадяни зі ступенем магістра та щонайменше дворічним управлінським досвідом можуть отримати звання та посаду одразу, а необхідне навчання проходити вже під час служби.

За словами ТЦК, такий підхід має певні переваги, зокрема:

  • можливість застосувати свій цивільний досвід;
  • швидкий кар'єрний ріст;
  • управлінські посади вже зараз.

Служба у цьому випадку триває до завершення воєнного стану, після чого передбачена можливість повернення до цивільного життя.

Чи дійсно в Києві посилюють мобілізацію?

  • 19 березня в мережі з'явилася інформація, що в Києві нібито почали перекривати магістральні дороги та збільшувати кількість патрулів, мовляв, посилюючи облави та мобілізаційні заходи.
     

  • Однак військові подібні публікації спростували. Відповідаючи на запитання стосовно правдивості цих повідомлень, у пресслужбі Київського міського ТЦК та СП відкинули такі звинувачення, заперечивши зміни.
     

  • У ТЦК заявили, що мобілізаційні заходи діють стабільно, відповідно вони не можуть ані посилюватися, ані зменшуватися. За словами військових, жодних змін до законодавства чи нормативно-правових актів щодо мобілізаційних заходів не було.