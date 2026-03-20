У ЗСУ з вищою освітою можна стати офіцером без контракту: повний алгоритм дій
- Українці з вищою освітою можуть стати офіцерами в ЗСУ без довгострокового контракту, отримавши звання молодшого лейтенанта.
- Особи з дипломом бакалавра проходять курси, а громадяни з магістерським ступенем і управлінським досвідом можуть обіймати офіцерські посади одразу.
Українці з вищою освітою, яких мобілізують до Збройних Сил, мають можливість отримати офіцерське звання без укладання довгострокового контракту. Зокрема, йдеться про звання молодшого лейтенанта.
Про це йдеться в пояснення Житомирського обласного ТЦК та СП.
Як отримати офіцерське звання?
У ТЦК пояснили, що механізм залежить від рівня освіти та досвіду.
Для осіб із дипломом бакалавра передбачене проходження кількамісячних курсів підготовки (L-1A або L-1B), після чого вони можуть обіймати офіцерські посади.
Водночас громадяни зі ступенем магістра та щонайменше дворічним управлінським досвідом можуть отримати звання та посаду одразу, а необхідне навчання проходити вже під час служби.
За словами ТЦК, такий підхід має певні переваги, зокрема:
- можливість застосувати свій цивільний досвід;
- швидкий кар'єрний ріст;
- управлінські посади вже зараз.
Служба у цьому випадку триває до завершення воєнного стану, після чого передбачена можливість повернення до цивільного життя.
Чи дійсно в Києві посилюють мобілізацію?
19 березня в мережі з'явилася інформація, що в Києві нібито почали перекривати магістральні дороги та збільшувати кількість патрулів, мовляв, посилюючи облави та мобілізаційні заходи.
Однак військові подібні публікації спростували. Відповідаючи на запитання стосовно правдивості цих повідомлень, у пресслужбі Київського міського ТЦК та СП відкинули такі звинувачення, заперечивши зміни.
У ТЦК заявили, що мобілізаційні заходи діють стабільно, відповідно вони не можуть ані посилюватися, ані зменшуватися. За словами військових, жодних змін до законодавства чи нормативно-правових актів щодо мобілізаційних заходів не було.