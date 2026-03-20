У ЗСУ з вищою освітою можна стати офіцером без контракту: повний алгоритм дій

Українці з вищою освітою, яких мобілізують до Збройних Сил, мають можливість отримати офіцерське звання без укладання довгострокового контракту. Зокрема, йдеться про звання молодшого лейтенанта.

Про це йдеться в пояснення Житомирського обласного ТЦК та СП.

Читайте також Які документи військовослужбовці можуть посвідчити без нотаріуса

Як отримати офіцерське звання?

У ТЦК пояснили, що механізм залежить від рівня освіти та досвіду.

Для осіб із дипломом бакалавра передбачене проходження кількамісячних курсів підготовки (L-1A або L-1B), після чого вони можуть обіймати офіцерські посади.

Водночас громадяни зі ступенем магістра та щонайменше дворічним управлінським досвідом можуть отримати звання та посаду одразу, а необхідне навчання проходити вже під час служби.

За словами ТЦК, такий підхід має певні переваги, зокрема:

можливість застосувати свій цивільний досвід;

швидкий кар'єрний ріст;

управлінські посади вже зараз.

Служба у цьому випадку триває до завершення воєнного стану, після чого передбачена можливість повернення до цивільного життя.

Чи дійсно в Києві посилюють мобілізацію?