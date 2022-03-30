Як московська пропаганда виховала націю мародерів

"Говорить Київ": про "трофеї". Наслухався аудіорозмов російських фашистів, де вони хваляться перед своїми дружинами – нареченими – матерями про свої "трофеї", а реально хваляться грабунком, мародерством.

Нація мародерів

Згадав радянські фільми про Другу світову війну. Там йшло ж постійно вихваляння "трофеями". Те "трофейне" і те "трофейне".

До теми Вікове протистояння між Росією та Україною не зупиниться

Московська пропаганда давно стверджувала, що мародерство – це норма. І виховали націю мародерів…



В оселях мирних українців окупанти крали навіть килими / Фото "Армія Inform"

"Трофей" свободи

В мене у Другій світовій на фронті були два діди і бабуся. Всі вижили. Та в обох квартирах не було жодної "трофейної" речі . І це правильно.

Бо український "трофей" – це свобода. Власна свобода і свобода для країни. За це Україна і б'ється.

Навіть у "трофеях" у нас різне ставлення до війни з фашистською Росією. Україна все одно переможе!

До теми – російські окупанти вихваляються перед рідними мародерством, яке коять в Україні: дивіться відео