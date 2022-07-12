путіна доб'ють свої ж, – Яковенко назвав можливий сценарій розвалу росії

Існує цілком реальний варіант, який допоможе назавжди розвалити росію. Однак для цього має збігтися кілька важливих факторів.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, коли українські військові відженуть окупантів до позицій станом на 23 лютого, тоді війна не закінчиться. кремль спробує реваншуватися – і через певний час можуть знову продовжитися бойові дії. Тут потрібно діяти по-іншому.

Важливо Вибух, який зруйнує режим путіна, або Що штовхає кремлівського тирана на "подвиги"

Як ЗСУ можуть допомогти розвалити росію

На думку Ігоря Яковенка, звичайні люди в росії ніколи не зможуть скинути "фашистський режим путіна". Ще жодного разу у світовій історії така влада не падала просто від внутрішніх повстань.

Все просто подавлять. Беззбройні люди проти озброєної орди. Пів мільйона озброєних головорізів, які під рукою в путіна. Це марна справа. Все роздавлять танками, ракетами,

– зазначив Яковенко.

Натомість всі шанси розвалити росію є у Збройних Сил України. Якщо українські підрозділи зможуть перемолоти значну частину російського війська та завдати тотальної поразки, то позиції путіна серйозно похитнуться. Тут вже можуть проснутися регіони на кшталт татарстану, башкортостану, північного кавказу, поволжя, якутії, де досі жевріє хоча б якась національна самосвідомість.

"Якщо в путіна буде тотальна поразка, він може також втратити підтримку від силовиків. Тоді цілком можливо, що може початися розпад росії як результат об'єднаних зусиль регіональних еліт, яким путін з його безумством, жадібністю та крадіжками просто набрид", – вважає Яковенко.

путіна просто свої доб'ють

Утім, Яковенко наголошує, що такий варіант може бути реальним лише тоді, коли ЗСУ справді доламають російську армію. Потрібно, щоб українські захисники добили окупантів до такого стану, що вони буквально не змогли більше воювати.

Тому механізм такий – спершу тотальний розгром угруповання, яке вдерлося до України. А потім його (путіна – 24 канал) свої ж доб'ють. Такий варіант цілком ймовірний,

– поділився прогнозом Ігор Яковенко.

Він додав, що сподіватися на проміжні домовленості з путіном взагалі не можна. Для нього головна мета у цій війні – тотальне знищення України.

Раніше Яковенко прогнозував, що путін ніколи не ризикне воювати з країнами НАТО. У такому випадку російська армія була б просто фізично знищена. Такий варіант – буквально самогубство для путіна.

До теми – путін, який припинить війну, – це мертвий путін, – Яковенко: дивіться відео