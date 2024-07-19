Інших варіантів немає: як нині можна виїхати з окупованих територій
З кожним місяцем російської окупації контрол окупантів над українцями лише посилюється. Для того щоб виїхати, люди повинні подолати складний шлях.
Херсонський журналіст Сергій Нікітенко розповів 24 Каналу, що в будь-якому випадку потрібно заїхати в Росію. Українці продовжують виїжджати з окупації, хоч і не великими кількостями.
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Як можна виїхати з окупованих територій
Через контроль росіянами українців на окупованих територіях, не всім вдається виїхати звідти через інші країни, а потім повернутись в Україну. За словами херсонського журналіста, це справді важка історія. Інколи росіяни пропускають людей за гроші через Василівку, окупований населений пункт в Херсонській області. Однак це відбувається дуже рідко.
Є два варіанти, як можна виїхати з окупації:
- виїзд через тимчасово окупований Крим;
- виїзд через тимчасово окуповану територію Запорізької чи Донецької областей.
Однак Нікітенко пояснив, що потім все одно потрібно буде виїжджати в Росію, після чого пересуватись до країн Балтії.
Іншого виходу немає. Люди продовжують їхати, хоч не так вже багато,
– зауважив херсонський журналіст.