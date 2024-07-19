Інших варіантів немає: як нині можна виїхати з окупованих територій

З кожним місяцем російської окупації контрол окупантів над українцями лише посилюється. Для того щоб виїхати, люди повинні подолати складний шлях.

Херсонський журналіст Сергій Нікітенко розповів 24 Каналу, що в будь-якому випадку потрібно заїхати в Росію. Українці продовжують виїжджати з окупації, хоч і не великими кількостями.

Дивіться також "Про це треба кричати": маріупольця судять в російському полоні за вигаданий злочин

Як можна виїхати з окупованих територій

Через контроль росіянами українців на окупованих територіях, не всім вдається виїхати звідти через інші країни, а потім повернутись в Україну. За словами херсонського журналіста, це справді важка історія. Інколи росіяни пропускають людей за гроші через Василівку, окупований населений пункт в Херсонській області. Однак це відбувається дуже рідко.

Є два варіанти, як можна виїхати з окупації:

виїзд через тимчасово окупований Крим;

виїзд через тимчасово окуповану територію Запорізької чи Донецької областей.

Однак Нікітенко пояснив, що потім все одно потрібно буде виїжджати в Росію, після чого пересуватись до країн Балтії.

Іншого виходу немає. Люди продовжують їхати, хоч не так вже багато,

– зауважив херсонський журналіст.