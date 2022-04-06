Як наші партнери бачать фінал війни, – Подоляк засудив країни, які не постачають Україні зброю

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк засудив країни, які не хочуть постачати зброю Україні для боротьби з окупантами та не запроваджують енергетичне ембарго для Росії.

Він переконаний, що саме надання важкої артилерії та ППО разом із санкціями допоможуть зупинити вбивства та перемогти Україні.

До теми Європі час зрозуміти: Буча – лише початок правди про сучасну Росію, – Подоляк

Якщо не надавати Україні необхідну зброю і якщо не запроваджувати завтра реальні санкції (пряме/непряме енергетичне ембарго), то як саме наші західні партнери бачать фінал війни? Чому росіяни повинні будуть перестати вбивати та руйнувати Україну?,

– запитує Подоляк.

Раніше політик заявляв, що Європі, яка все ще боїться залишитися без газу й нафти, час зрозуміти, що Буча – лише початок правди про сучасну Росію.

Він сказав, що якщо світ не хочете страждати від "бучанського синдрому" завтра, то необхідно дати важку зброю вже сьогодні.

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