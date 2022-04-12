Як нацисти в 1940-х: окупанти роздають депортованим маріупольцям агітки й обіцяють землю
Джерело:телеграм Маріупольської міської ради
Російські окупанти роздають депортованим маріупольцям агітаційні листівки та обіцяють гектар землі в Сибіру. Схожі матеріали у 1940-х роках поширювали нацисти.
Міська рада Маріуполя оприлюднила у мережі фото листівок, які між депортованими українцями розповсюджують російські загарбники.
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Маріупольцям роздають агітки
Ось такі листівки отримують депортовані маріупольці. Наших людей вивозять до найдепресивніших регіонів Росії,
– зазначили у міськраді.
Там додали, що потворна логіка Володимира Путіна тепер зрозуміла. "Спочатку рашисти знищують успішне тепле місто на Азовському морі. І женуть людей до Сибіру та Сахаліну. Їм потрібні нові гастарбайтери", – зауважили там. Та запитали: чим це відрізняється від політики Гітлера.
У агітках людей кличуть на Далекий Схід та обіцяють грошову допомогу й гектар землі.
Агітаційні листівки, які роздають депортованим / Фото Маріупольської міськради
Раніше так чинили нацисти
У мерії Маріуполя наголосили, що нацисти в 1940-х роках теж обіцяли добре життя, коли гнали людей на роботу в Німеччину. "Але сотні тисяч знайшли там не золоті гори, а приниження, нелюдські знущання або смерть", – пояснили у міськраді. На жаль, історія знов повторюється.
Агітки, які поширювали нацисти у 1940-х роках / Фото Маріупольської міськради
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що окупанти незаконно вивезли з Маріуполя щонайменше 33 тисячі українців. Їх депортували у Росію та на тимчасово окуповані території Донеччини.
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