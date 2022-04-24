Як нацисти в концтаборах: у Росії хочуть змусити полонених українців здавати кров для окупантів
Джерело:Людмила Денісова
Росія цинічно порушує усі можливі норми міжнародного права. Тепер окупанти хочуть змусити українських полонених здавати кров для російських військових.
Відповідну ініціативу запропонували у Держдумі Росії.
Українська омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що відповідну ініціативу запропонували у Держдумі Росії. Ворог хоче примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів.
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За словами Денісової, цей факт свідчить про аналогію звірств нацистів в концтаборах під час Другої світової війни.
Така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. В'язні Бухенвальду, які вижили, згадували, що у них брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати,
– зауважила омбудсменка.
Денісова наголосила, що Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
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