Як нацисти в концтаборах: у Росії хочуть змусити полонених українців здавати кров для окупантів

Росія цинічно порушує усі можливі норми міжнародного права. Тепер окупанти хочуть змусити українських полонених здавати кров для російських військових.

Відповідну ініціативу запропонували у Держдумі Росії.

Українська омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що відповідну ініціативу запропонували у Держдумі Росії. Ворог хоче примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів.

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За словами Денісової, цей факт свідчить про аналогію звірств нацистів в концтаборах під час Другої світової війни.

Така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. В'язні Бухенвальду, які вижили, згадували, що у них брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати,

– зауважила омбудсменка.

Денісова наголосила, що Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

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