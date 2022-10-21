Як найкращий друг Путіна в Італії продовжує шкодити Україні

Упродовж багатьох років російський диктатор Володимир Путін працював над створенням мережі особистих міцних контактів по всій Європі. Такі фігури, як колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, працювали за лаштунками, щоб пов'язати німецьку економіку з російською, пояснює журналіст та аналітик Euronews Альберто де Філіппіс.

Європа поводилася як наркоман, який приймає наркотики (у випадку Європи – газ) за низькою ціною, доки не стає залежним від них і більше не може без них обходитися. Це свідчить не лише про наївність, а й про неіснуюче геополітичне бачення майбутнього.

До теми Друг Путіна Берлусконі звинуватив Зеленського у початку війни в Україні

Серед найближчих друзів Путіна – Сільвіо Берлусконі

19 жовтня 2022 року агенція "LaPresse" опублікувала аудіозапис, таємно зроблений під час зборів Forza Italia у Нижній палаті, на якому Сільвіо Берлусконі розповідає про власне бачення війни в Україні. За словами експрем'єра, конфлікт виник через Україну та її президента Володимира Зеленського, а Путін нібито був змушений почати війну проти своєї волі. Наступного дня в інтерв’ю Corriere della Sera лідер Forza Italia захищався від шквалу критики, яка звалилася на нього в останні кілька годин, і заявив, що він не хоче давати "будь-якого тлумачення вторгненню Росії в Україну".

За словами Берлусконі, вони з Путіном обмінялися подарунками до дня народження (Берлусконі 29 вересня виповнилося 86 років, Путіну – 70 років 7 жовтня).

"На мій день народження він надіслав мені 20 пляшок горілки і дуже милий лист", — каже Берлусконі на аудіозаписі. "Я відповів пляшками Ламбруско і таким же милим листом".

Він додає: "Я був одним із перших п'яти його справжніх друзів".

Зверніть увагу! За кілька днів до виборів, 25 вересня, Берлусконі виступив із подібними заявами, будучи гостем на провідному політичному ток-шоу на Rai1 "Porta a Porta", заявивши, що мета Путіна — замінити Зеленського "хорошими людьми", і точно ці самі слова він також використовує в аудіозаписі, опублікованому LaPresse.

Що правда, а що брехня в словах лідера Forza Italia

Чи порушила Україна Мінські угоди? Сільвіо знову бреше

"2014 рік, у Мінську Україна та дві республіки Донбасу підписали мирну угоду, згідно з якою ніхто нікого не атакує. Україна порушує цей договір через рік і починає атакувати кордони двох республік".

Відверта брехня. Першу угоду про припинення вогню було підписано в Мінську у вересні 2014 року, щоб зупинити насильство, що спалахнуло в квітні того ж року на українському Донбасі після нападу проросійських сепаратистів на райадміністрації в деяких районах Донецької та Луганської областей. Однак перемир'я не було чинним, і невдовзі знову почалися сутички та насильство з обох сторін.

Після кількох місяців боїв, у лютому 2015 року, в Мінську знову було досягнуто другої угоди про припинення вогню. Тут, серед іншого, Росія та Україна погодилися, що сепаратистські регіони повернуться під повний контроль України і що Україна схвалить конституційну реформу, щоб надати їм особливий статус. Ці дві умови ніколи не стали реальністю.

Загалом, слова Берлусконі, що цю "мирну угоду" було порушено рішенням України атакувати кордони двох самопроголошених сепаратистських республік – брехня. Як можна прочитати в різних звітах (наприклад, у звіті Human Rights Watch – НДО, що займається захистом прав людини, за 2017 рік), домовленості, укладені в Мінську в 2015 році, призвели до загального зменшення бойових дій і насильства, навіть якщо там були часті порушення режиму припинення вогню.

За даними ООН, кількість смертей серед цивільного населення зменшилася з 2084 у 2014 році до 955 у 2015 році та до 112 у 2016 році. У період з 2014 по 2015 рік, згідно з даними, які наводять спеціалісти з Університету Упсалли, також зменшилася кількість загиблих у боях, як військових, так і цивільних, те саме стосується і періоду з 2015 по 2016 рр. Згодом до 2022 рік рівень збройного протистояння на Донбасі залишався на меншій інтенсивності.

Загалом, коли ми говоримо про невиконання Мінських угод, то маємо на увазі, з одного боку, несхвалення Україною конституційної реформи, яка б гарантувала автономію сепаратистським регіонам, а з іншого боку – неповернення контролю для Києва над сепаратистськими регіонами, якими керує Росія.

На відміну від того, що казав Берлусконі, який наполягав, що Україна атакувала сепаратистів, ми можемо сказати, що на загальному рівні перемир'я мало місце, із різким падінням насильства та смертей між 2015 та 2022 роками, навіть якщо врахувати, що були порушення режиму припинення вогню.

Загиблі в сепаратистських республіках

"Дві республіки зазнають втрат серед військових, які прибувають, за моїми даними, до 5 – 7 тисяч загиблих".

Цифри, наведена Берлусконі, правильні. За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з квітня 2014 року по грудень 2021 року в конфлікті на Донбасі загалом загинули близько 14 тисяч осіб.

Чи дійсно Зеленський "потроїв атаки на Донбас"

Сільвіо заявив: "Зеленський нагнітає: атаки на дві республіки потроїлися".

Це звинувачення безпідставне. Володимир Зеленський був обраний президентом України в травні 2019 року і з початку свого мандату намагався домовитися з Росією про дипломатичне вирішення проблеми Донбасу.

Оскільки спроби переговорів тривали, це брехня, що українські атаки на самопроголошені Луганську та Донецьку республіки, потроїлися, як сказав Берлусконі. Уже наведені вище дані про загибель цивільного населення та загиблих у боях, як військових, так і цивільних, свідчать про те, що з травня 2019 року по лютий 2022 року не було збільшення атак, враховуючи зменшення порівняно з попередніми роками.

За даними Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), найбільшої міжурядової регіональної організації безпеки зі сприяння миру, кількість порушень режиму припинення вогню та насильства загалом зменшилася у 2019 році порівняно з 2018 роком.

ОБСЄ зафіксувала зниження порушень та насильства також у 2020 році та 2021 рік.

Всупереч тому, що сказав Берлусконі, з моменту, коли Зеленський став президентом України в травні 2019 року, до вторгнення Росії в лютому 2022 року, насильство на Донбасі знизилося порівняно з попереднім часом.

На додаток до цих заяв Берлусконі також зробив інші, недостовірні заяви. Серед іншого лідер Forza Italia заявив, наприклад, що президент Росії Володимир Путін був змушений вести війну, яку він нібито не хотів починати, щоб встановити "уряд, який вже вибрала українська меншість хороших і добрих людей".

Берлусконі також додав, що після вторгнення в Україну російська армія "опинилася перед непередбачуваним опором з боку українців, які з третього дня почали отримувати гроші та зброю із Заходу". Зрозуміло, що західна військова допомога Україні почалася не "з третього дня" після вторгнення Росії, а роками раніше, і зросла після російського вторгнення в Крим і Донбас, яке відбулося в 2014 році.

Також не підлягає перевірці та частина промови Берлусконі, в якій він каже, що Путін планував дістатися до Києва "за тиждень" і "за короткий час повалити нинішній уряд". Промова, якою Путін фактично оголосив про вторгнення в Україну 24 лютого, здавалося б, підтверджує цю тезу, але на війні секретні документи часто мають більшу цінність, ніж публічні заяви. У будь-якому випадку, здається незаперечним, що щось у планах Путіна не спрацювало і що Росія опинилася і перебуває в "непередбачуваній" ситуації, як стверджував Берлусконі.

Джорджія Мелоні, майбутня прем'єрка Італії, докладає зусиль, щоб дистанціюватися від Росії, описуючи вторгнення Москви як "неприйнятний широкомасштабний акт війни путінської Росії проти України" та виступає за відправку зброї Україні.

Сільвіо Берлусконі — це демонстрація стратегії Путіна, спрямована на дезорієнтацію. Путін знайшов друзів і серед лівих, і серед правих (Берлусконі завжди стверджував, що він щирий антикомуніст).

Москва не хоче стабільного і проатлантичного уряду Італії. Наразі саме правоцентристська коаліція має підтримати прем'єр-міністра та лідера правої партії "Брати Італії", які підтвердили свою лояльність до НАТО та підтримку України. І тут з правого боку приходять саботажники, такі як Сільвіо Берлусконі, який починає копати під першу потенційну жінку-прем’єр-міністра в історії Італії, свою власну коаліцію та всіх європейських і неєвропейських союзників. Ідеальна робота. На думку деяких аналітиків, російський президент має компромат на Сільвіо Берлусконі.

Секрети, якщо їх розкриють, змусять людей забути про сексуальні скандали літнього лідера. Берлусконі описують як літнього та хворого чоловіка, з певним затьмаренням свідомості. Але правда, швидше за все, інша, і, можливо, у Москві про це знають.