Військовий капелан відповів, як не допустити війни у майбутньому

Наступні покоління мають шанс повністю обірвати зв'язки з росією. Дітям потрібно прищеплювати правильні цінності та принципи, аби повномасштабна війна з агресивним сусідом не повторилася у майбутньому.

Передовсім, потрібно навчати любити своє. Про це 24 каналу сказав військовий капелан УГКЦ Михайло Греділь.

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Він наголосив, що варто рішуче відмовлятися від російськомовного контенту, а натомість заохочувати вивчати та цінувати власне українське.

Потрібно навчити любити свою країну, культуру, традиції, знати свою історію,

– вважає військовий капелан.

Необхідно формувати справжніх особистостей

За словами Греділя, діяльність організації "Апостольська чота", якою він опікується, спрямована на допомогу бідним, малозабезпеченим, переселенцям та військовим. Крім того, мовиться про духовне формування молоді та патріотичну формацію.

Наше волонтерство формує людину не просто як істоту, яка існує на певній території, а формує особистість. Людина, яка думає, яка знає, де є правда, а де є брехня. Людина, яка відстоює ту правду. Їй хочеться жити в країні, де є правда і немає брехні, корупції,

– пояснив він.

Так, люди мають бути готовими виборювати своє право на свободу. "Коли інша держава заходить на чужу землю і починає захоплювати села – це неправильно. І має відчуватися поштовх всередині, що вони готові боротися за правду, за свою державу, за свій народ", – підсумував він.

Процес українізації: останні новини

Телеведучий Юрій Горбунов розповів, як його друзям українська мова допомогла вижити в окупації в Ірпені та на передовій. Він переконаний: якби важливість мови ми розуміли ще у 2014 році, то нічого цього не було б.

"Лагідну" українізацію у Кривому Розі анонсував Олександр Вілкул. Тепер у кожному районі міста функціонують клуби, у яких місцевих мешканців навчають державної мови.

Письменник та публіцист Дмитро Капранов закликає зрозуміти, що створення російськомовного контенту – це марафон для окупантів. Варто згадати хоча б телеканал FreeДом, який виправдовує мовлення російською буцімто донесенням правди росіянам по всьому світу.

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