Як німці ставляться до російської агресії в Україні: свіжі результати опитування

Більшість громадян Німеччини рішуче засуджують дії Росії у конфлікті проти України. Водночас німці не бачать реальної загрози для своєї країни.

Про це свідчать результати нового опитування соціологічної служби Infratest dimap, яке зробили на замовлення фонду Konrad-Adenauer-Stiftung.

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Як німці ставляться до дій Росії в Україні

На питання "Чи засуджуєте ви дії Росії в українському конфлікті в Криму" (саме так автори опитування сформулювали запитання) німці відповіли:

73% – твердо згодні;

18% – радше згодні, ніж ні;

8% – не згодні.

Цікаво, що на заході Німеччини засудження дій Росії є вищим, ніж на території колишньої НДР – 77 проти 58%.

Відповіді відрізняються в залежності від електоральних симпатій

Загалом найбільше противників російської політики в українському конфлікті серед прихильників "Зелених" (84%) та лібералів (78 відсотків). Найменшу незгоду з діями Росії виказують прихильники правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (35%) та "Лівої партії" (63%).

Німці не бачать загрози з Росії

За сильну військову присутність на східному фланзі НАТО на кордоні з Росією виступає менше третини опитаних. Схвально на це питання відповіли лише 26% респондентів, тоді як 44% висловилися проти.