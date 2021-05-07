Як "Нова пошта" працюватиме 9 – 10 травня: графік

У травні 2021 року українці отримали кілька додаткових вихідних, один з них – з нагоди Дня перемоги та Дня пам'яті й примирення. "Нова пошта" оприлюднила графік, за яким працюватиме 9 та 10 травня.
Джерело:24 канал
У "Новій пошті" розповіли про графік роботи відділень у неділю, 9 травня, та в понеділок, 10 травня.
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Режим роботи "Нової пошти"
- 9 травня відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть за звичайним графіком,
- 10 травня відділення та адресна доставка працюватимуть за графіком суботи (індивідуальний для кожного відділення).
З детальним графіком роботи кожного відділення в кожній області можна ознайомитися на сайті компанії.Довідка. 8 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 9 травня – День пам'яті та примирення. У зв'язку з цим, у Києві та низці українських міст запланували церемонії покладання квітів, тематичні виставки, флешмоби, зустріч з ветеранами бойових дій, хвилини мовчання.