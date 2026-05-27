Мати право на відстрочку та оформити її – різні речі: у ТЦК пояснили важливий нюанс

Під час воєнного стану та загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від призову. Водночас наявність підстав для відстрочки не означає її автоматичного оформлення.

Про це розповіли у Львівському обласному ТЦК та СП.

Як оформити відстрочку від мобілізації?

У ТЦК пояснили, що "мати право на відстрочку" та "оформити відстрочку" – це не тотожні поняття.

Як наслідок, наявність підстав (наприклад, діти, інвалідність, навчання чи догляд) сама по собі не означає автоматичного оформлення відстрочки.

Верховний Суд також наголосив, що право на відстрочку має бути реалізоване військовозобов'язаним шляхом активних дій та оформлення його уповноваженим органом.

Іншими словами, для реалізації права на відстрочку необхідно звернутися до ЦНАП, подати відповідні документи, пройти перевірку та отримати офіційне рішення. Згодом цього дані мають бути внесені до реєстру "Оберіг" – лише після завершення всіх цих етапів відстрочка вважається належним чином оформленою.

Варто зазначити, що понад 90% відстрочок в Україні тепер продовжуються автоматично. Система самостійно перевіряє дані через державні реєстри та оновлює інформацію в електронному військово-обліковому документі.

Відповідна можливість доступна для 22 категорій громадян, серед них:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки трьох і більше дітей;

одинокі батьки;

батьки дітей з інвалідністю;

студенти та аспіранти;

вчителі та працівники освіти;

особи, які доглядають за тяжкохворими родичами;

родичі загиблих або зниклих безвісти Захисників;

військові, звільнені з полону;

громадяни після річного контракту у віці 18 – 25 років та інші.

Водночас автоматичне продовження може не спрацювати через застарілі або неповні дані у державних реєстрах. Щоб запобігти такій ситуації, у ТЦК рекомендують завчасно перевірити актуальність своїх даних у відповідних реєстрах.