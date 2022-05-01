Як окупанти нищать лікарні та крадуть ШВЛ: розвідка оприлюднила останні злочини

Російські загарбники продовжують чинити звірства на тимчасово окупованих територіях України. Так наші громадяни, які там залишилися, практично не мають доступу до медичних послуг та ліків.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Там зазначили, що на тимчасово окупованих територіях росіяни активно нищать медичну інфраструктуру.

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Злочини окупантів

Зокрема окупанти забороняють лікарям надавати послуги українцям, виганяють важкохворих пацієнтів з лікарень. Водночас заповнюють шпиталі пораненими російськими військовими або просто роблять з медзакладів склади для боєприпасів.

Крім того, окупанти масово розкрадають з українських лікарень медичне обладнання. А також забороняють везти ліки з територій, які підконтрольні Україні.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України оприлюднили конкретні факти злочинів російських нелюдів, які пов'язані із руйнуванням медичної інфраструктури.

Вкрали обладнання

За інформацією розвідки, на Луганщині з інфекційного відділення Старобільська окупанти вивезли все обладнання, яке заклад отримав завдяки програмам міжнародних донорів та Уряду України. Зазначається, що серед вкраденого є апарати ШВЛ, які життєвонеобхідні пацієнтам при критичних випадках COVID-19.

Хворих на вулицю, лікарів на поліграф

Також окупанти встигли відмітитись своєю нелюдською поведінкою на Харківщині. Там в обласному протитуберкульозному диспансері Вовчанська пацієнтів з відкритою формою туберкульозу просто вигнали на вулицю.

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Як повідомили у розвідці, до медзакладу почали привозити поранених російських військових. Водночас медиків примушують працювати на ворогів.

Крім того, увесь медичний персонал повинен пройти перевірку на поліграфі. Якщо ж російські нелюди виявлять, що комусь це не вдалось – примусово відправляють на передову.

Примушують лікувати окупантів

У Олешківській районній лікарні та міській лікарні Голої Пристані на Херсонщині лікарі змушені працювати на збройні сили Росії. Водночас загарбники заборонили медичному персоналу евакуюватись на підконтрольну Україні територію.

У Харківській області абсолютно усі лікарні Балаклії заповнили пораненими загарбниками. Росіяни змушують українських лікарів їх лікувати, водночас позбавляючи медичної допомоги громадян України.

Заборону на надання медичних послуг українцям російські нелюди ввели також у Пологах, що в Запорізькій області. Там з приміщення Пологівської центральної районної лікарні окупанти зробили склад боєприпасів.

Нагадаємо, російські загарбники 27 квітня обстріляли одну з двох працюючих лікарень у Луганській області. Внаслідок цього загинула одна жінка.

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